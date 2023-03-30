美國對俄烏之戰的最低算盤，是大大削弱俄羅斯，順便削弱中國，發一筆戰爭財和鞏固強化其霸權。然而，有一種作用力就有一種反作用力，山姆大叔沒想到若俄羅斯取得了勝利，打爛了烏克蘭這支「美國槍」，那麼被大大削弱的將是美國，將是美國二戰後跌得最大最狠的觔斗，俄羅斯不但將在版圖收復上一雪蘇聯被分裂之恥，力量大增，而且中俄戰略合作關係更能實實在在的壓制和威懾美國霸權，中俄戰略合作關係將成為模板，擴至新興國家，重塑排除美國霸權的「國際秩序」，建立有利於世界和平發展、人類命運共同體的國際規則。這個局面一旦出現，美國一定後悔莫及，歷史會再作紀錄——美國是在錯誤的時間、錯誤的地點打了又一場錯誤的戰爭。

從這個意義和對美國造成的嚴重惡果來說，俄烏之戰山姆大叔也是輸不起的。初戰時，美國只想着能贏，一點想不到會輸，就像特朗普開打對中國的貿易戰，多次聲稱「美國很容易贏」、「很快會贏」一樣，拜登也是這麼輕鬆自信。現在，仗打了一年多，戰場形勢對烏克蘭愈來愈不利，美國、歐盟和北約不斷加大軍援，投入各式先進武器，派遣僱傭兵，但仍不能扭轉頹勢，美國、歐盟和北約已陷入了難以自拔的泥沼。

歐盟、北約已經吃不消，呱呱吵，早想抽身，這個「無底洞」對他們有百害而無一利，勝了也只對美國有利，美國會更霸道地對歐盟施淫威，歐洲更成了美國的「三孫子」。敗了，歐洲、北約賠了夫人又折兵，更在俄羅斯反擠壓「北約東擴」的恐懼中，那時他們要和俄羅斯修復關係，將要付出更大代價，這也會間接削弱美國。不用說，美國之敗，中國也將得益，美國打壓中國的力量和意志將會動搖——如果它還有自知之明的話，它的走卒盟友也將對其「反華戰略」信心大失。這時最驚恐的當是「台獨」分裂勢力，大陸武統威懾力勢將倍增，重擊「倚美謀獨」！