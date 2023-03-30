博鰲亞洲論壇正在舉行，多國政要雲集，除了東盟，更見來自歐洲的稀客。「打頭陣」的是新加坡總理李顯龍，他除了出席論壇，更會赴京與國家主席習近平見面。但甫到埗，他卻率先直奔廣州，參觀生產無人駕駛智能系統的「文遠知行」。原來李顯龍有意引入自動車到新加坡，認為中國製的系統非常適合。

此舉又再一次凸顯中國在新能源汽車及無人駕駛技術處於領先地位，加上「性價比」高，成為許多國家下訂單的首選。去年比亞迪的全球銷量及市佔率，已擊敗長年佔據第一位的Tesla，現在加上「文遠知行」異軍突起，中國的創新科技可謂如日中天。與此同時，馬來西亞總理安華亦急欲與中國重啟兩國合作、吉隆坡至新加坡的「隆新高鐵」。此條鐵路一波多折，曾被前朝擱置。其實，任何國家的經濟發展都離不開基建和鐵路，一旦這條鐵路建成，將由中國直通馬國，非常不得了。尤其中國老撾鐵路通車，珠玉在前，安華當然知道怎麼揀。

西班牙首相桑切斯可謂稀客，博鰲過去的出席者都以東盟為主，他此行來華甚具象徵意義，皆因西班牙是今年下半年歐盟輪值主席國，而國務院總理李強亦放話，指中國的經濟已深度融入全球分工體系，無論國際形勢如何變化，中國都堅定不移擴大對外開放，與美國的單邊主義形成強烈對比。

歐洲經濟受俄烏戰爭拖累頹不能興，亟須加強與中國的經貿雙邊合作。美國一直被中國冷待，眼看中國「萬邦來朝」更是恨得牙癢癢，有外交官員甚至批評中國將「國際經貿武器化」。其實，武器化又如何？中國採取雙邊多贏，互惠互利；美國則以強權壓迫，只准獨贏。別人可不是傻子，該如何選擇，還用問嗎？