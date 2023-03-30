美國眼見中國外交八面玲瓏，喺中東呼風喚雨，贏得尊重，把老美徹底比下去；又眼見中國喺國際舞台愈來愈亮麗，各國政要排隊求見，心急如焚之餘，也派副總統賀錦麗訪問非洲3國，欲修復美國形象。賀錦麗係第一位非裔及亞裔血統嘅副總統，之但係就憑有非裔血統，就想以此同非洲「稱姊道妹」，或是想在非洲撬中國牆腳？如果有此想法，那是太傻太天真！

眾所周知，中國與非洲建交歷史源遠流長，影響力不止於經濟層面，政治上更是非洲各國嘅老朋友，唔好話國家主席習近平倡議嘅「一帶一路」，已讓中非關係邁進新里程碑，事實上，早喺毛澤東時代，中國當年財力雖然有限，卻依然排除萬難幫助非洲修建坦贊鐵路，這條連接坦桑尼亞和贊比亞的鐵路，是非洲重要嘅經濟命脈。毛澤東當年豪情萬丈，不顧自己國家亦百廢待興，一心一意幫助坦桑尼亞政府，那種真心誠意，豈能不感動非洲人民！如今只憑一個政績平平無奇嘅賀錦麗，就想「修復」美國向來對非洲嘅冷漠？誰是真正朋友，你估非洲各國政府唔識分咩？

美國一味要「優先」，更恃強凌弱，早已聲名狼藉。尋日起一連3日舉行嘅第二屆民主峰會，由拜登偕同4國領袖牽頭主持開幕，不過有關峰會被質疑雷聲大雨點小。呢，近排跟美國合作關係升溫嘅印度獲邀，而對美國有微言或美言中國嘅匈牙利、土耳其、新加坡都未被邀請。俄羅斯外交部發言人指摘美國冇任何道義資格對他國民主事務指手畫腳，反對美國獨家壟斷民主定義。還是中國外交部發言人說得好，美國無視自身諸多弊端，公然以意識形態劃線，進一步暴露美國「假民主、真霸權」嘅本質！事實係美國講民主，上帝就笑了！