娛圈單打：擔張櫈仔爭上位　靚女排名大執位

娛樂圈靚女輩出，擔櫈仔、爭上位是常識。最近網上有「TVB最靚花旦排行榜」選舉，當時得令的陳瀅、咪神高Ling全部十大不入，力壓眾美成為花魁的竟然是加入電視台不久的蔡潔！女神李佳芯只能屈居第二，都咪話唔意外！

眾所周知，蔡潔有翻版李佳芯之稱，如今翻版撼贏正印，足證曝光率多寡絕對是關鍵。蔡潔自《法證先鋒V》後又有《廉政狙擊》出街，絕對比坐足一年冷板櫈、只有一劇見人的李佳芯優勝。網民都是貪新厭舊的，女神都冇情講。

講番蔡潔，她是選美出身，入行已經9年，初時以拍電影為主，最為人津津樂道是處女作《香港仔》與「曾總經理」全裸肉搏，非常大膽。雖然伊人憑此片獲得香港電影金像獎「最佳新演員」提名，但有名無實，在圈中載浮載沉，直到2018年轉投TVB姊妹公司邵氏，終於時來運轉，傳媒繪聲繪影力指她忽然富貴，住豪宅揸靚車，生財有道。

至於蔡潔係咪靚過李佳芯，只能說句見仁見智，但伊人皮膚靚、身材正，予人知性美的感覺，卻是不爭的事實。最令觀眾印象深刻的，肯定是《法證先鋒V》一場「生劏戲」，她被變態佬脫光光，再用手銬全裸鎖在解剖床上，震撼眼球。可惜伊人硬是做不到一種從心而發的極度恐慌感覺，演技顯然仍待磨練。

如今應該着急的肯定是李佳芯了，須知女神已經40歲，卻被指政治不正確而入了雪櫃，未見解凍之期。最近電視台高層揚言力捧「四大花旦」，全部年輕貌美，而本來只是翻版的蔡潔又爬了頭，女神點算好？