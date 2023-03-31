正論：簡單制度是優勢　拓闊稅基須審慎

這些年，港府動輒喊窮，先是估大財赤，最後卻有盈餘，大玩期望管理。然而一場疫情，百業不興，樓價急挫，過去最倚重的賣地收入大減，終於出現財赤，高官由是露出口風，有意加稅。果不其然，立法會秘書處就《財政預算案》發表研究報告，力陳財政儲備大縮水，更搬出國際貨幣基金組織說事，建議香港全面改革稅制，擴大稅基，為加稅鋪路。

研究報告指出，過去4年，本港財政儲備減少3,536億元，減幅高達三成，如果不計發行債券和回撥房屋儲備金結餘，財政儲備流失總額更可能高達5,649億元，現時的財政儲備僅足以應付12個月的政府開支。因為財政緊絀，導致本年一次性紓緩措施規模較小，加上去年派發的消費券提振經濟作用減低，力證儲備大跌已影響經濟民生。報告更指出，國際貨幣基金組織建議香港全面擴大稅基，但當局至今未推出相關措施，相信是基於審慎原則云云。

長篇累牘說了一大堆，無非營造本港財政岌岌可危，不改革稅制，不擴大稅基，不足以解決問題。問題是，財政儲備是不是愈多愈好？若儲而不用，金山銀山再多也是擺設而已。事實上，回歸後3位財爺，包括曾蔭權爵士、梁錦松和唐英年均先後維持「財政儲備維持在相等於12個月的政府開支水平」的做法。只是港府慣於做守財奴，善財難捨，錙銖必較，後繼的曾俊華一味以「量入為出」做擋箭牌，既不肯大手筆紓困，更欠缺大手筆發展，致令本港財政儲備愈來愈多，競爭力愈來愈低，早就為人所詬病。

誠然，3年疫情重創全球經濟，香港也不例外，港府多次推出救市紓困措施，動用了不少儲備，《財政預算案》亦公布了年度財赤達544億元。陳茂波坦言曾認真考慮加稅，包括薪俸稅及利得稅，惟想及近幾年香港受到疫情打擊，應讓市民減輕負擔、休養生息才作罷。

港府一直以賣地及補地價為重要的庫房收入，佔約四分之一，但本財年地價收入只有608億元，勁挫六成。單是旺角洗衣街與亞皆老街交界一幅大型商業地，發展商以遠低於市場估值下限約16.1%的47.29億元投得，較去年初估值劈近八成，便引起輿論嘩然。隨着中央強調「住房不炒」，預料本港樓市無復當年勇，賣地收入隨時進一步減少，港府急於開徵新稅，不難理解。

然而，香港素以簡單低稅制著稱，這是香港立足全球的最大優勢，倘貿然加稅，增加市民和企業負擔，隨時適得其反。更不必說，港府一直密謀打銷售稅主意，唐英年時代已經提出，只是反彈過大而晾在一旁。如今當局又再放風，銷售稅會否是其中一項拓闊稅基的考慮，不問可知。但不可不提，日本兩次增加銷售稅後均陷入經濟衰退，通脹更是如影隨形。香港是否也要重蹈覆轍，執政者必須攝高枕頭想清楚。說到底，開源之餘更應節流，公務員工資和退休開支年年增加，官位愈開愈多，為何政府不打自己主意，偏要向市民和商界開刀？