世界視線：歐盟揣測習普會　顛覆世界舊秩序

中美博弈及俄烏戰爭最令歐盟無所適從及迷失方向。一方面是美霸權主義漸漸走向衰弱，更要威逼拉攏各方支持舊有秩序對抗中俄的挑戰，甚至強行大幅加息，不惜犧牲各方利益，吸納海外美元資金回流來鞏固加強自己的經濟能力。美拱火俄烏戰爭更把糧食及能源價格推高，加大出口吸納美元，當然還使美軍火商賺到盆滿缽滿。

結果世界固有秩序正在分崩離析，歐盟是最大受害者，自己被美政府挾持要經濟杯葛及軍事對抗俄羅斯，又要被迫與中國在經濟關係脫鈎或重新定位。歐盟政經及傳媒要考慮習普會帶來的世界新形勢。

親美恐俄的歐洲北約鷹派深信俄羅斯在俄烏戰爭中死傷20萬人，加上制裁漸漸生效，普京承受很大壓力，而年初發起的攻勢會陷入膠着狀態，所以他們擔心習普會是普京要求中國輸俄輕武器及軍備零件之外，還提供重武器，這正是美政府帶頭警告中國不能越過的紅線。更且他們認為中國的和平方案根本沒有譴責俄軍入侵，只是暗中支持俄發動戰爭。他們相信北約重軍備如坦克及戰機只要能及時到位，俄羅斯的損耗便會更大及無法承受，俄方會漸漸淪為依賴中國的附庸國、中國平價資源的殖民地。不過，他們亦擔心下階段中美博弈可能會升級，台海會淪為另一個戰場，歐美與中國交惡，使歐盟成員國可能要付出更大的代價。

歐盟溫和派則較為現實，他們傾向相信烏克蘭的軍隊死傷已經超過60萬人，使澤政府無法再耗下去收回失去的領土。俄烏戰爭只會膠着下去，但拖延愈久，歐盟對烏付出的經濟及軍事支援就愈難承受，歐俄關係也更難修復，經濟差及高通脹會使民意更反戰、反政府。他們也了解到中國是得益者，無疑中國可得到俄國大量平價資源，以及對俄輸出大量商品以取締消失了的歐洲貨，但因為中俄貿易量只佔中國總額的百分之三，中國眼光會更遠大，不會向俄輸重武器，以保障不受歐美杯葛，甚至在能源及資源方面不會像歐洲般變成高度依賴俄羅斯。中國如今會加強一帶一路向中亞至歐洲及金磚國家的發展，俄羅斯是軍事及資源大國，不可能變成如日、韓及歐洲北約國式的美國附庸，但無疑俄羅斯會是中國的小夥伴。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻