兩岸核心問題是國家統一，國家統一的最大障礙是台灣有一股勢力要「倚美謀獨」，因此這些年大陸特別強調「反獨促統」。大陸要實現統一，以和平手段為主，以武力手段為輔——和統實在不行，才會武統。台灣「割據政權」則從來堅拒被大陸統一，「兩蔣」時代它要反攻大陸，國民黨殺回大陸，後來李登輝的國民黨沒有這個「宏圖大志」，提出了「兩國論」，搞「兩個中國」、「一中一台」，而中國共產黨領導的中華人民共和國統一初心不變，誓言完成中華民族偉大復興使命。

為此，中南海用盡和平方法推動統一，知道台灣方面抗拒統一，把「和平統一」誣為「統戰陰謀」，於是在過往推行「和統」方針時，通常少提「統一」，多談溝通交流，向台灣多送「大禮」，小心處理「統一」談多了，會引起台灣朝野敏感，「不利統一」，這樣做開始有必要，但時間久了就有反效果，台灣方面「蹬鼻子上臉」，更加起勁地反對統一、起勁地推行「台獨」、起勁地打擊本來就愈來愈弱的「統派」，主張統一在台灣成了「原罪」、成了「賣台」。這種氛圍下，大陸「和平統一」的誠意及努力在台灣方面都成了「台獨」猖獗的催化劑。

要扭轉這個「弄巧成拙」的被動局面，大陸須在現階段就把談統一的要求嚴肅地向台灣朝野提出來，講清楚這是兩岸經貿、人文、社會交往、溝通交流的必要條件，講清楚不談統一，避談統一，兩岸多方面的溝通交流難以為繼，會受重大影響。因此，現階段就要談統一、就要兩岸政治協商，此乃大陸「一國兩制、和平統一」方針執行的必要條件，箇中包含實現和統的時間因素，也即是說不要以為「不談統一」兩岸就能「永不統一」，統一就能永遠拖下去。

要講清楚，故意「拒談統一」，「和平統一」的機會之窗就會失去，武統就會到來，要告訴台灣方面悠悠萬事統一為大，要把談統一問題置頂，提到日程上來。