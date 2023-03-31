俄羅斯總統普京宣布將在白羅斯部署戰術核武，這是俄方自上世紀90年代以來首次在國土以外部署核武，意味着俄烏戰爭離核戰風險又近了一步。對此，西方國家除了一片驚呼，也少不了一片譴責。為何普京忽然祭出這記狠招？原因很簡單，主要是回應英國叫囂向烏克蘭提供主戰坦克使用的貧鈾穿甲彈。正所謂先撩者賤，英方觸犯底線在先，就不能怪俄方以牙還牙。

根據聯合國環境規劃署的定義，貧化鈾是一種化學和放射性污染的重金屬，足見貧鈾彈危害性極大，許多國家避而遠之，只有英美樂此不疲。美軍在海灣戰爭、科索沃戰爭和伊拉克戰爭期間曾大量使用貧鈾彈，除了傷害無數人命，嚴重污染環境，更造成無窮後患，戰後當地大量民眾受到輻射影響而患上癌症及相關疾病，就是美國造的孽。

華府當然也知道貧鈾彈的禍害，所以儘管在俄烏戰爭中不斷拱火澆油，但始終不敢向烏克蘭提供這種臭名昭著的武器，因為他們知道俄羅斯必然會強力反擊，隨時引發核大戰，全世界只能攬炒。反而英國完全不顧後果，竟想做美國不敢做的事，這豈止是冒天下之大不韙，簡直是反人類反文明。俄羅斯媒體批評英國的行為是「對地球上所有人犯罪」，中國媒體也形容英國做這種事「缺德又骯髒」，一點也沒有說錯，剝開英國紳士外衣，醜陋本質暴露無遺。

你不仁，我不義。面對英國無底線的挑釁，俄羅斯當然不會無動於衷，普京親自宣布在白羅斯部署戰術核武，就是最有力的反擊。之前俄羅斯官員曾經警告，「一旦使用核武器，倫敦將成為俄羅斯第一個襲擊目標」。英國政府聽明白了沒有？他們肆意玩火，終將引火自焚，倫敦也許是第一個消失的城市。

最諷刺的是，對於俄羅斯宣布在白羅斯部署戰術核武，北約諸國氣急敗壞，一致嚴詞譴責。實際上，美國早就在比利時、德國、意大利、荷蘭、土耳其等國部署上百枚戰術核武，英國和希臘也有軍事基地配備戰術核武存放設施，俄羅斯不過依樣畫葫蘆而已，北約何不先譴責美國？難道只准州官放火，不准他人點燈？世界上總有一些國家唯恐天下不亂，美國如是，英國亦如是。也許這就是盎格魯撒克遜人的本性，不管如何進化，都改變不了與生俱來的海盜基因。