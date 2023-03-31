港官口口聲聲以結果為目標，但新政府去年7月履新至今，有幾多結果被市民看見呢？別說KPI落實無期，部門之間「射波卸膊」更是屢見不鮮。在一片懶政之風下，入境處不惜加班加點為人民服務，誠為一股清泉，值得讚許。

這幾年市民陸續換領新的智能身份證，本來今年2月21日已截止換領，惟海外換證人士眾多，入境處又延長期限至3月3日；然而仍是不敷需求，於是入境處又容許回港人士可在返港後30天內換證，毋須趕住回港，提供了很大便利。不過，有鑑於近日辦理換證的市民依然絡繹不絕，入境處破天荒在下周的清明節（4月5日）及復活節首日（4月7日）兩天公眾假期，特別加班於灣仔的辦證中心處理市民辦理智能身份證。

雖然紀律部隊沒有例休「紅日」這支歌仔唱，但提供公共服務的部門則一向「紅日」例休，入境處為了疏導換證人潮不惜打破慣例，不僅方便市民，更向所有部門樹立了一個絕佳榜樣，可謂公僕楷模。尤其運輸署之流，疫情期間固然「老馮」不辦公，疫情過後亦好不了多少，換車牌的申請堆積如山，人龍排足成條街，市民更要晨早起身排隊。如果這些懶政部門也能向入境處學習，真正站在市民角度出發，加班加點用心服務，整個政府的形象必然大大提升，申訴專員和審計署又豈需動輒「開快勞」查東查西這麼唔得閒？

此外，入境處又新增出生及死亡登記電子服務，毋須親身走一趟，符合智慧城市大勢所趨。須知港府對於發展智慧城市一向不熱衷，踢一踢都不肯動一動，別說起步比內地慢十拍，就連競爭對手新加坡也遙遙領先。在此敦促各部門別再躲懶，好好向入境處學習。