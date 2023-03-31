要了解中美兩國關係，須明白兩者相爭的性質為何，是意氣之爭，抑或是殊死之爭？實際上，中美雙方不可能出現殊死鬥爭，情形就如美俄兩國也不可能動真格。中、美、俄三者都是核武大國，若然拚死相鬥，只會玉石俱焚，以「攬炒」告終，故誰也不會選擇這樣一條自絕絕人之路。尤其是中美兩國，彼此間從無不可泯滅的仇恨，相對之下，中國人對日本的反感，可能更甚於對美國，畢竟當年日本侵華，為中華民族帶來了極大的苦難。

中國人對美國沒有深仇大恨，美國人對中國就更不可能是恨之入骨，雙方即使偶有齟齬，大多只是意氣相爭。觀乎今日的中美矛盾，也是鬥氣的成分居多，互相會向對方宣示不滿，但也會小心管控分歧。

中美兩國猶如歡喜冤家，不停製造事端，成為可供爭吵的題材，但雙方只會吵架，不會打架，鬧着鬧着，日子也就這樣如常地過下去。去年兩國最主要吵鬧的題材，是由「一個美國女人去台灣」引起的；今年則大同小異，只是換成「一個台灣女人去美國」而已。實際上，不論是哪一個女人到哪個地方去，都不會惹起中美的真正衝突，大家面紅耳熱地吵一陣子，事情便會過去，接着又再找下一個爭吵的話題。

去年時任美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，今年台灣總統蔡英文回訪美國，其實，這兩個婦人都是棋子，只是華盛頓政府用來惹北京生氣的工具。白宮一方面出招挑釁，一方面又怕做得過分，因此對兩個女人約束甚嚴。佩洛西訪台固然十分低調，如今蔡英文訪美之行，華府也是處理得小心翼翼，就連小英抵美前的新聞發布會，美方也在會前的30分鐘，突然宣布取消了。