美國眾議院日前以415票贊成、0票反對，一致通過法案，要求國務卿採取行動，終止中國在國際組織中的「發展中國家」地位或待遇。反華政客試圖以中國的經濟規模僅次於美國這一點，來指證中國不是發展中國家，惟這除了證明美國不是發展中國家外，根本甚麼也證明不了。類似想從中國身上「搣柴」的喧囂，是名副其實的瞎聒噪。

怎樣的國家才是發展中國家，就連世界貿易組織也沒有確切的定義，成員國可以自行宣稱，其他成員國有權質疑。美國當然有權質疑中國，但有份發起上述法案的加州眾議員金映玉，以中國的經濟規模來說事，則讓人質疑她的質疑。

舉一個簡單例子，外媒去年引述國際貨幣基金組織數據，指印度國內生產總值在2021年第4季超越英國。中國與印度同為代表性的發展中國家，美國政客要以經濟規模來搞搣柴大行動，是不是也該搞出一個法案來讓國務卿在國際組織中好好招呼印度呢？當然，2021年美國國家安全委員會解密印太戰略文件，當中提到美國視印度為抗衡中國影響力的主要盟友，山姆大叔自是對印度經濟實力作低調處理，一旦反激起中印同病相憐，印太戰略算盤便打不響了。

以經濟規模來界定是否發展中國家，不及以軍事實力去定義來得準確，因為有句說話叫「富國強兵」。中國2023年度國防預算為1.78萬億港元，美國是6.6萬億港元；美國軍艦縱橫四海，甚至來到亞太地區作所謂的巡邏，在南海、台海撒野，不是發達國家絕難支撐這等所為。中國能到美國海岸12海里範圍進行觀察嗎？若還未可以的話，那便仍是發展中國家了。但美國人不用心急，東升西降乃大勢所趨，再過不久中國將會是發達國家。