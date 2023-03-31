上周再有4名南亞裔男子持刀搶劫尖沙咀一間錶行，當中3名賊人已先後被捕，其中包括持有行街紙的假難民。另外，近期社會上亦相繼出現了不少涉及假難民的違法事件，反映假難民對本港治安帶來嚴重破壞，造成的問題接連不斷，已成為社區毒瘤，亦加重社會負擔，杜絕假難民刻不容緩。

事實上假難民問題禍港多年，過去港府已為假難民狂燒85億元納稅人血汗錢，然而不少假難民卻以怨報德，參與運毒販毒、偷竊打劫等違法活動作奸犯科。更有膽正命平之徒為「搵快錢」勾結黑幫，從事暴力活動，各類街頭仇殺、械鬥屢見不鮮，嚴重敗壞本港治安，威脅市民生命安全。

港府2021年修訂《入境條例》，並在上年12月實施更新的遣送政策，多次推出措施加強打擊假難民。當局近日亦公布根據《入境條例》第115章第6A條訂立《入境（預先通報乘客資料）規例》並刊憲。規例訂明香港以外地區來港航班的航空營運商，須透過入境處指定的預報系統，預報乘客和飛機資料，達阻截包括潛在的免遣返聲請人等不受歡迎人士乘坐來港航班之效。有關規例計劃於2024年第3季隨着推行預報系統生效，並設立約12個月的過渡期。

上述措施或有效由根源阻截假難民，然而考慮到部分假難民經水路，或是持旅遊簽證到內地，再經陸路偷渡來港，要徹底解決問題，當局應同時重點打擊偷渡，從海陸空3方面杜絕假難民湧港。筆者期望政府加強排查阻截的同時，司法機構亦要加快處理積壓的司法覆核個案，盡快遣返在港「賴死唔走」的假難民。由於假難民經常涉及黑社會活動，執法部門必須加強打擊，多管齊下根絕問題。