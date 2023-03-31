政府強推明日大嶼計劃，惹來極大回響，更何況今個財政年度出現過千億元財赤，財政儲備亦下降至約8,000億元，而經濟復甦路漫漫，政府卻雄心萬丈，明言明日大嶼和北部都會區會同時推行，令人質疑是否好大喜功。

有環保團體聯同經濟學家推算，並於前日發表報告，指政府若強推明日大嶼，恐於5年內耗盡財政儲備，至2041年債務或將逾7萬億元。團體批評政府預期出現嘅「追趕式增長」說法或過於樂觀；加上本港持續人口老化、出生率低，移民潮下勞動人口大減，將進一步衝擊香港長遠經濟，形容強推明日大嶼發債融資係雪上加霜。

看好明日大嶼的人士則認為，交椅洲人工島係增強香港競爭力嘅積極土地部署。更重要嘅係，呢項投資對於香港未來經濟、住屋及運輸等各範疇發展，都有深遠嘅影響。是以眼光要放遠些，除咗喺數字上計算工程能否回本之外，更要看計劃所帶來嘅多方面社會效益。

事實上，大家都係「估估吓」，各自各說都覺得自己有理。古詩有道是「衞青不敗由天幸， 李廣無功緣數奇」。李廣驍勇善戰，無奈戰場上卻總是失利，所以說「數奇」。「數奇」應該係或然率好低嘅意思，之不過仍可以算得出來。

明日大嶼牽涉嘅「數奇」太多，依老朽看，確不易算得出來。呢，天文台前台長林超英以同屬人工島嘅日本關西機場為例，指海水上升嘅幅度及颱風引起嘅風暴潮，往往遠超工程界嘅預計，擔心明日大嶼會步其後塵，為港人製造災難。亦有專業人士指，明日大嶼並非沿着海岸填海，而係在海中心水流之下填海，完全係兩種截然不同嘅工程。是以政府真係要慎重考慮，否則洗濕個頭就難搞！