正論：電子平台大塞車　智慧城市云乎哉

港府開口閉口推動智慧城市，更煞有介事推出「智方便」平台，美其名曰提供一站式個人數碼服務平台，方便市民使用政府服務，更視為支援智慧城市發展的一部分。很可惜，港府所謂的智能服務每遇考驗必跪低，中一自行分配學位昨日放榜，教育局首次讓家長使用「智方便」查閱派位結果，詎料電子平台不勝負荷大塞車，激起怨聲載道。

昨日派位放榜，獲甄選為正取的小六學生會接獲有關中學通知。教育局今年首推讓家長使用「智方便」登入電子平台查閱派位結果，惟網上系統竟然大塞車，有家長投訴相關電子平台由早上8時起一直無法運作，苦等多個小時仍無法得知子女是否獲心儀學校取錄，心急如焚。及至中午，相關平台終於恢復運作，惟需要輪候方可進入登入畫面，廢時失事，引來家長和學生抱怨，直斥教育局及相關部門沒有做好準備，明知同時段必然有大量登入卻沒有計算流量，「智方便」淪為「至唔方便」，得物無所用。

家長的批評當然不是無的放矢，政府電子服務每在要緊關頭「當機」並非第一次，僅今年初中港恢復通關，港府推出預約系統供市民登記，惟市民登入「香港政府一站通」網站後，畫面即顯示「現正進行維修」，根本無法預約登記。至於香港國際機場早前傳來聞所未聞的電腦登記系統故障消息，大批準備登機的旅客大清早擠在離境大堂等候，期間竟無告示或廣播通報，引發混亂，肇因便是網絡系統定期維護時後備電腦信號不穩。至於運輸署推出不停車繳費「易通行」更是倒瀉籮蟹，被迫延遲推行，原因是準備不足，已申請的車主遲遲未收到「車輛貼」，商用車司機則未能購買「司機卡」。

事實上，香港在智慧城市方面的發展龜行蝸步，別說比內地落後許多，競爭對手新加坡也遙遙領先。立法會議員多次批評部門間協調不足，欠缺科技支援，智慧化、數碼化、Web 3.0一直只聞樓梯響，但政府官員總是諸多藉口，好官我自為之。以今次的中一派位放榜大塞車為例，政府資訊科技總監辦公室強調，「智方便」系統一直運作正常；教育局則指，是次數據更新與「智方便」或「中一派位電子平台」系統的技術無關。即是千錯萬錯，政府無錯，錯就錯在家長太心急。明明是相關電子平台設計上有不足，當局不是吸取教訓加以改善，而是一味推三搪四，敷衍塞責，智慧城市云乎哉！

說句公道話，也不是每個政府部門的電子網絡服務都是如此不濟，相反，個別部門還做得不錯。例如入境處，推出網上續領特區護照服務，非常方便，有口皆碑；最近再下一城，新增出生及死亡登記電子服務，毋須親身走一趟，只要符合條件便可在網上辦理所有手續，真正做到便利市民。可惜的是，像入境處這類精益求精的政府部門猶如鳳毛麟角，更多的是得過且過。香港智慧化上不能銜接內地，下不能與海外競爭，寧不悲乎！