有見國家主席習近平展開的大國外交空前成功，美國總統拜登也不甘寂寞，舉行了第二屆「民主峰會」。但這個「圍爐取暖」的峰會未見熱鬧，巴基斯坦獲邀卻拒絕參與，皆因不想選邊站隊；中俄無份獲邀不足為奇，但新加坡、越南、泰國、歐盟成員國匈牙利和北約成員國土耳其也未在名單上，便被外界指斥為一片混亂。

很明顯，中俄進入「新時代」，兩國關係牢不可破，同時為全球各國在美國霸權以外，提供多一個多邊合作選擇，這種「新秩序」令美國惶恐不安，形容中國正在與美國爭奪國際領導權。問題是，美國這些年一直在自我消耗國家信用，做甚麼都要美國優先、美國獨贏，加上阮囊羞澀，根本不用中國來爭奪，自己已不斷失分。

連最堅實的盟友以色列，最近也對美國的指手畫腳不滿。總理內塔尼亞胡堅持司法改革，激起全國數十萬人示威，部分演變為激烈警民衝突。拜登聲稱，以色列不能強推司法改革，卻遭以色列政府嗆聲，指以色列是主權國家，並非美國國旗上一顆星，不容外人說三道四；內塔尼亞胡兒子甚至直指全國示威是美國搞的鬼，是顏色革命。

其實，自2021年美國從阿富汗狼狽撤出，已標誌着美國今非昔比。如今連以色列都弄得跟美國離心離德，美國影響力不斷走下坡，寫在牆上。再說，美國與歐洲的關係表面上雖然非常密切，但實際上並非絕對。美國藉俄烏戰爭收割歐洲財富、炸北溪反映美國無所不用其極，無不教盟友暗地心寒。拜登以為弄一場民主峰會「騷肌肉」可團結盟友、反制中俄，未免一廂情願。連向來反華的歐盟委員會主席萊恩，也揚言與中國脫鈎不可行，美國想永續霸權，恐怕難矣。