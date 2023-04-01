今年2月，中國外交部部長秦剛曾經向世界喊話，說：「我們敦促『有關國家』……停止鼓譟『今日烏克蘭，明日台灣』，中國是個大國，中國的發展離不開安全的國際環境。」筆者曾說，上述的發言字字千金，最少可保台海3年和平。其實，本欄的判斷已是十分保守，按秦剛部長的真正意思，應是說中國會堅持走和平統一路線，如非必要，絕不會用武力解放台灣。

今日的烏克蘭正遭逢戰火洗禮，中國外交部既然呼籲外人，不要把烏國與台灣混為一談，這意思便明顯不過，就是指中國不會倣效俄羅斯，主動用武力解決領土糾紛問題。

俗語說：「重要的話講三遍」，中國會走和平統一道路，這調調兒卻說了何止三遍，雖然是念茲在茲、反覆強調，但是西方的好事者仍舊不依不饒，說甚麼明年、後年，解放軍就會揮師台海。

謠言既然無休無止，中國領導人就只能夠不厭其煩，一遍又一遍地敬告世人，北京愛好和平，也珍惜和平，若非到了忍無可忍的時候，絕對不會「拔劍而起，挺身而鬥」。最新發出的一次宣言，便是中國總理李強在博鰲亞洲論壇上的演講，李總理再次昭告世界，和平是發展的前提，亞洲要實現更大的發展，絕不能生戰、生亂，否則會自斷前程。

觀乎李強和秦剛的發言，都透露出同一訊息，就是世界發展有賴於和平的環境，我們深明其理，中國也是一心一意在謀求發展，因此絕不會主動破壞和平，甚至是在強力暗示，攻台計劃並不在北京的日程表內。不過，大陸不會武力犯台，是建基於台灣不宣布獨立，若然台獨分子犯傻，主動挑戰北京的紅線，那又當別論。