烏克蘭總統澤連斯基日前受訪，表示願意在基輔會見中國國家領導人。正當美國總統拜登欲與中國通話也被請吃檸檬，法國總統馬克龍及歐盟委員會主席萊恩也得親身訪華，戲子總統有求於中國卻擺出狂妄姿態，他以為自己是老幾呢？

澤連斯基又不是沒有到美國高調述職的前科，證明了即使在俄烏衝突爆發後，他仍有能力出國再安然無恙回國。既然有求於中國，理應主動要求拜訪北京，這才合乎情理。透過傳媒放話表示已準備好會見中國國家領導人，這只反映戲子總統無大無細目空一切。中國外交部發言人對於澤氏的狂言，表示沒有可以提供的訊息，已是相當客氣了。

外媒有評論指澤連斯基上述表態，是對正推動擴大全球影響力，同時又在俄烏衝突中保持自身中立立場的中國，構成一次考驗。若戲子總統此刻關心的不是保家衞國，而是算計中國，這代理人真是做得太抽離不了角色。坦白說，他呼籲拜登到訪俄羅斯與普京直接對話，才是解決這場衝突的最有效建議。當然，戲子總統沒收到投資者的指示前，是不敢作這等爆肚演出的。

烏克蘭乃危險之地，若非出於做騷需要，別國公民一般不會犯險，看英媒報道去年11月，野外求生節目《人在野》主持格里爾斯到當地拍攝節目，欲請澤連斯基吃朱古力，竟被澤氏的近身隨從當成落毒刺客，就知烏國草木皆兵、不辨忠奸。

訪問基輔不是問題，問題是烏克蘭軍隊會否再發雞盲？要知道去年曾有俄製導彈射到波蘭，造成兩人死亡。白宮發聲明，認為導彈是由烏軍發射。尚未計當年馬航MH17空難，有分析指烏軍亦有可能誤當客機為俄國軍機而擊落。誰能保證擁「瞎」國已治好眼疾，大大降低第三次世界大戰爆發的風險？