國務院新聞辦公室近日發表《2022年美國侵犯人權報告》，指控美國自詡「人權衞士」，卻難以消除金錢政治、種族歧視、槍枝氾濫、警察暴力、貧富分化等國內問題。然而，華府非但無力解決自身社會的頑疾，還恣意高舉人權大旗攻擊他國，在國際社會煽動分裂、對立，製造混亂，「全球人權發展的攪局者和阻礙者」之名當之無愧。

上述報告指出，美國侵犯人權主要體現在六個方面，即公民權利保護制度失能、美式選舉民主日益空心化、種族歧視與不平等愈演愈烈、底層民眾基本生存危機加重、婦女兒童權利歷史性倒退、侵犯他國人權踐踏正義。報告直指美國人權立法司法大開歷史倒車，美國人民的基本權利和自由被進一步架空。

面對中國崛起，美國不單止連番打壓，亦不乏各種造謠和攻擊抹黑，如捏造新疆強迫勞動，並刻意製造世界和中國對立。美方表示中國是頭號威脅，無視事實指摘中國破壞國際秩序，更多次發表所謂人權報告抹黑攻擊，惡意醜化中國形象。今次中方連續發布涉美報告反制，除了上述報告，還包括《美國的霸權霸道霸凌及其危害》和《2022年美國民主情況》報告等，向世界揭示美霸真面目。

諷刺的是，美國近日舉行第二屆「民主峰會」，然而國際社會已看穿美方自身制度千瘡百孔，及其把民主政治化、工具化，一切只為服務霸權的虛偽嘴臉，西方民眾和媒體紛紛對峰會猛烈抨擊。中國發表《2022年美國侵犯人權報告》，正是反擊美國的手段。美方要中國打不還手、罵不還口，這辦不到！美方應反思自身問題，一味遏制打壓不會讓其變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐。