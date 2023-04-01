今日是愚人節，今年以來愚人的娛人表演特別多，例如美國總統拜登。君不聞，中國新疆已實行了機械化農業、科學種棉，且產品行銷全球，卻惹來美國妒忌，訛稱新疆強迫勞動，血汗勞工剝削，造謠煽「新八國聯軍」造勢，又譴責，又抵制，愚弄世人。說得對的是，新疆是強迫了機器人大生產，同時強迫了電腦計算機「智造」嘛！謊話多了，愚人變愚己，不亦悲乎！可是，總要有新戲上演以填滿造謠檔期，那麼便推「氣球騷」了。

話說美國總統拜登突然神起來，發現中國氣球入侵美國領空，用超新科技高空搜集和偵察美國情報，於是下令五角大樓緊急啟動北美防空系統，派出超級戰機攜彈緊急升空戒備和監視；登時讓全美老百姓都驚呼中國高科技攻破美國百年防空系統，讓中國諜報部門如入無人之境自由偵察。試問，中國對美國的安全威脅曾幾何時有如此恐怖？

拜登為了加大中國威脅論的效果，立即在國會召開緊急會議，又聽證又抗議，以圖讓民眾憎恨中國，可是弄巧反拙，卻抬高了中國身價，愚人卻變了無能的大娛人。擾攘多日後，才派戰機用導彈轟擊，怎料一擊不中，再擊才毀，還要通知加拿大配合，日後提早監視和偵察云云，盡顯美軍無能。

美國民眾問拜登，何不學周恩來用「晾衫竹」打U2高空偵察機的辦法？事緣新中國成立初期，美國舉世無雙的U2高空偵察機入侵中國領空，卻接二連三遭擊落了5架，震驚世界，殘骸被運往北京展覽示眾。有記者問周恩來，軍方用甚麼秘密武器打下全世界沒國家可擊落的U2機？周公答：晾衫竹。蠢老頭拜登竟用戰機發射每枚40萬美元的導彈打中國民間氣球，還要重射才中，太娛人了！