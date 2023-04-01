台灣當局領導人蔡英文於3月29日啟程，出訪中美洲「友邦」危地馬拉和伯利茲，途中過境紐約，隨後前往危地馬拉與伯利茲進行交流訪問，返程時於洛杉磯過境，4月7日回到台灣。大陸外交部對此表示，台灣當局領導人「過境」是假，謀求突破、宣揚「台獨」是真。

針對有消息稱蔡英文計劃在紐約和洛杉磯「過境」，並將與美國眾議院議長麥卡錫會面，大陸外交部表示，堅決反對任何形式的美台「官方往來」，堅決反對台灣當局領導人以任何名義任何理由竄美，堅決反對美方違反「一個中國」原則，跟台灣當局進行任何形式的接觸，就此向美方提出嚴正交涉；敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空「一個中國」原則。

事實上，在蔡英文和民進黨執政期間，台灣出現「七缺」：一、缺水，台灣近年不時出現乾旱。台灣氣象部門預估，今年春雨恐正常偏少，加上梅雨季不確定性高，百年大旱恐有重演機率。

二、缺電，過去兩年內，台灣經歷3次大停電，期間局部小停電更是不計其數，蔡英文、前行政機構負責人蘇貞昌皆為此公開道歉，缺電問題備受外界關注。

三、缺地，台灣近年缺地問題嚴重，阻礙企業擴充廠房，尤以北部空間最為不足。有企業反映北部土地太貴，新北土城每坪（3.3平方米）100萬元新台幣，怎麼蓋工廠？台中附近的工業用地同樣漲太多，也沒有地，每坪超過30萬元的，都不合理，企業無奈只好搬遠一點，往彰化、雲林、嘉義去找地，但交通、人力供應都很不方便。

四、缺工，問題已經蔓延到台灣各行各業，成為經濟復甦的一大阻礙。

五、缺才，有報告指台灣是全球人才短缺最嚴重的地區，而且人口老化與少子化，相關預算不足，人才培育方向與未來市場需求不相符。

六、缺蛋，繼2021年底台灣出現「蛋荒」、蛋價創20年新高後，每日缺少雞蛋450萬顆。台灣蛋荒持續擴大，早前台北市的蛋行掛上「沒蛋賣」告示。

七、缺藥，台灣缺藥問題是從春節過後開始蔓延，缺少的都是民眾生活中的常用藥品，例如止痛藥、退燒藥、抗生素等等，許多基層藥局和診所甚至只能靠「以藥易藥」的方式應急，台灣老百姓生活苦不堪言！

蔡英文以政治立場先行，拒絕承認「九二共識」，漠視民生安定，假借過境謀獨，挑起台海緊張局勢，北京將堅定捍衞國家主權和領土完整，「台獨」根本沒有出路，任何幻想勾連外部勢力謀「獨」挑釁的企圖，都注定以失敗告終。