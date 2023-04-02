功夫茶：人間妖域又失控　酒樽亂飛醉動武

一提起中環蘭桂坊呢個「人間妖域」，都唔慌有乜好嘢！蘭桂坊又被稱為「國際蒲點」，燈紅酒綠背後，迷亂醉娃通處走、少數族裔惡勢力盤據，加上假難民、南亞匪幫，各種亂象成為黃賭毒等罪案嘅觸發點。事實係執法人員久不久就會喺「人間妖域」進行煞有介事嘅「掃妖行動」，所謂「犁庭掃穴」都係大樹林中一塊葉，有你唔多冇你唔少，「人間妖域」依然癲癲哋，唔知死！

呢嗱！「人間妖域」又出事，又再發生暴力事件。事發喺中環德己立街55號一酒吧，場內有酒客疑因故爭執，繼而呼朋喚友「開拖」，眾人帶醉動武，場面迅即失控，其餘酒客慌忙走避。

從現場拍攝片段可見，場面極度混亂！七彩繽紛閃燈夾着喧鬧人聲，叫囂聲中不乏粗口、酒樽橫飛，更有人懷疑手持酒樽作勢施襲，真係「一樽飛出眼火，對面睇見牙煙」！片中疑有酒吧職員透過咪高峰呼籲在場人士冷靜，去到呢個「劍拔弩張」嘅失控階段，邊有咁易控制到場面吖！執法人員到場，隨即打開場內燈光，並着不相干人士離場。現場所見，一地酒水、玻璃碎，一片狼藉，恍如置身古戰場！

執法部門指尋日凌晨接獲報案，稱上址酒吧內有人打交，人員到場後發現3名男傷者，當中包括兩名分別姓余23歲及姓黃25歲本地人，以及一名28歲波蘭籍男子，3人額頭受傷，異口同聲稱互不認識，事件原委有待了解，案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，暫未有人被捕。

講真，今次酒吧失控事件，只傷及3人且只係小傷，並無上演「小李飛刀」，算係不幸中之大幸！之但係，從現場所見，當時亦有人推人之場面，雞飛狗走下，有人躀低亦不足為奇，若然出現人踩人，則事件可大可小。蘭桂坊不是沒有前科，1993年1月1日元旦發生嘅一宗人踩人事故，一提起令人猶有餘悸。當晚蘭桂坊有大批群眾參加跨年音樂會及新年慶祝活動，喺跨年倒數後便樂極生悲，人潮喺德己立街推擠及有人跌倒引起人踩人，釀成21人死亡及63人受傷，成為香港開埠以來最嚴重人踩人慘劇。

各位，功夫茶將30年前嘅慘劇攞出來講，並非無的放矢。皆因今次酒吧場面混亂，從片段可見，有一名赤膊男子倒地、地上遺下一攤血漬，最明顯係在場人士互相推撞，當時探射燈光影迷離，在場人士肯定又飲到high high哋，唔知是否因溝女或眼睥睥唔順超因而發生爭執，若有人被推倒而產生骨牌效應，咁就大大劑，說不定又造成踩死人事件！香港正步入凶年，滿城盡見血與腥，欲保出入平安，切記遠離人間妖域！