俄烏戰爭陷入膠着，烏克蘭戲子總統澤連斯基卻忽然高調放話，希望與中國國家主席習近平會面，並公開邀請習近平出訪烏國。他又指，早在戰爭全面爆發前，他已和習近平聯絡，奈何一直沒有機會對話。中方則表示沒有訊息可以提供，擺明請吃閉門羹。

很明顯，眼看中俄愈走愈近，兩國合作上不封頂，建立新時代新秩序，澤總如芒在背，坐立不安。要是中國全面支持俄國戰事，烏國肯定支撐不到多久，尤其歐洲的武器援助不到位，美國的援助又愈來愈縮水，而且共和黨控制了眾議院，未來援烏的撥款凍過水。眾議院議長麥卡錫表明不會應澤總邀請訪問烏克蘭，亦不支持開空白支票，一旦美國閂水喉，戰爭還怎麼打下去？

另一令戲子總統擔心的是會否被美國出賣。須知美國出賣棋子已是慣例，有利可圖時將之捧上天，剩餘價值榨光後則棄之如敝屣。一旦美國與中俄在暗裏達成協議，拋棄烏克蘭，澤總肯定死得極難看。外界亦估計，戲子總統之所以向習近平放話，可能是得到美國默許。由去年1月到今年1月，美國對烏克蘭軍事援助金額已達到775億美元，猶如無底黑洞，不僅共和黨不滿，美國民眾更加不滿。當地民調顯示，去年5月，有60%美國民眾支持軍援烏克蘭，但是到了今年2月，只有48%支持。另有數據顯示，去年12月認為烏克蘭會獲勝的美國民眾當中，到了今年2月，超過三分之一不再預期烏克蘭得勝。

由此可見，美國以為打持久戰、消耗戰可以拖垮俄羅斯，實際上拖垮的是拜登支持度和美國民眾耐性。明年就是美國總統大選年，拜登急欲連任，俄烏戰爭已成共和黨攻擊民主黨的口實，這仗還要打下去嗎？