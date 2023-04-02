美國富豪馬斯克與人工智能業界高層及專家等逾千名人士聯署，呼籲未來6個月暫停高階人工智能系統開發，應先釐清相關技術對社會和人類帶來的潛在風險。人工智能威脅人類工作職位，只是小菜一碟；高度像真的假資訊氾濫，才是民粹時代的計時炸彈。

投資銀行高盛日前發表報告，預測全球有3億份全職工作或被人工智能或其他智能技術取代，對香港等已發展市場影響嚴重。在全球多地面臨出生率下降、人口老化、勞動力不足，人工智能說不定是及時雨。反正報告指律師及行政員工面對的威脅最大，對於那些屢爆打錯被告名字、限期前未有遞交排期通知書、夾錯控罪文件等的所謂法律專業人員，或許是時候認識自己其實是被專業假象耽誤了的低技術勞工了，人工智能未嘗不是造福人類。

然而，人工智能許多幾可亂真的技術則絕非好事。「一鍵脫衣」將所拍得的人像轉換成裸體圖像，會不會引爆莽漢醋夫誤以為自己「被綠」了，繼而刀刺另一半？令人憂心的是，近日網上湧現多張美國前總統特朗普被執法人員又拉又扯的人工智能合成照片，將來若有女生在公開對話會上出示「身穿肚兜被迫騎木驢」的合成照片，施以眼淚攻勢，捏造自己遭性侵，以一個擁有大批不動腦人口的世代而言，十個國會山莊也不夠這班懵人傻人填塞。

人工智能最要命之處，在於它根據資料庫來運作，以聊天機械人ChatGPT為例，開發工程師灌輸了自己的政治偏見，結果系統會讚美拜登，卻對特朗普、普京戴上有色眼鏡。換言之，誰掌握了資料庫，誰便可掌控全球至少3億個工作職位上的扯線公仔，比重金養着一班帶路黨還要忠心和划算。誰來監管資料庫和民智？這些必須先釐清。