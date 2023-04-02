台灣當局領導人蔡英文日前開始竄訪中美洲，展開為期10天的所謂民主之旅，更有傳媒報道，此行將破例安排與美國眾議院議長麥卡錫見面。中國外交部發言人對此表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，亦堅決反對美方違反一個中國原則，與台灣當局進行任何形式接觸。這3個「堅決反對」清晰表明中方強烈抗議和不滿。

蔡英文所謂過境赴美是假，謀「獨」是真，企圖利用機會與美國官員、議員見面，勾結反華勢力，本質上是「倚美謀獨」的挑釁行徑，無疑是在玩火。國台辦日前亦譴責蔡當局出於政治私利，伺機在國際上兜售「台獨」主張，謀求美國反華勢力支持；亦敦促美方嚴守一個中國原則，取消有關安排。

蔡英文竄美更讓美國趁虛而入，高調安排美台官方往來，擴大台獨分裂勢力與外界的正式聯繫，破壞台海和平。台獨勢力近年猖獗，很大程度是得到美國縱容鼓動，美方亦非首次在台灣問題上拱火，如去年時任美國眾議院議長佩洛西竄台，及推出《國防授權法案》軍事上支持台獨勢力等。美方為達到「以台制華」，不惜把台灣推向戰爭邊緣，正是其不擇手段，服務維霸主義的慣用伎倆。

中國外交部曾在今年全國兩會期間指出，台海穩定的最大威脅是台獨分裂勢力，台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，國家堅決有力捍衞主權和領土完整。美方應放下針對打壓中國的執念，立即停止一邊說要為中美「加裝護欄」、一邊破壞中美關係的虛偽行徑，以台制華、倚美謀獨注定是竹籃打水一場空。