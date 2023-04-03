世界視線：多極新世界秩序　美霸成為大輸家

當前困擾歐美政經、學術以及傳媒界主流思想的一個重要問題，是幾個世紀以來以歐美為主導的世界秩序漸漸在解體。

在20世紀末蘇聯解體至美國霸權獨大，當時日裔政治社會學家福山曾聲言，在美國帶領下的西方自由民主思想及制度會統領世界，世界會以美國為典範，經濟走向全球化，而政治體制也會最終自由民主化，成為歷史的和平終結。但為何短短30年過去後的今天，西方國家主導的世界竟然出現不少顛覆及戰爭？特別是俄烏戰爭超過二次大戰後所有戰爭的規模，而如今不單止西方不敢奢言自由民主的勝利，反而正正由於全球經濟發展，更多不奉行西方式民主的國家更成功，使民主世界危機四伏，要和「獨裁」世界鬥爭！

這30年帶來最大的變化是美國經濟的衰敗，還主動放棄全球化，轉為美國優先。中國、印度、巴西、印尼、南非及過去普遍落後國家的經濟及政治社會自覺不斷壯大。有分析甚至認為，快速的經濟成長與民主化有不協調的地方，例如德國及日本的急速發展伴同的分別是納粹及軍國主義的出現，就如中共領導下的中國、民粹主義的巴西及精英主義的俄羅斯，都非常成功。

不少反傳統西方主導世界理論的歐美及中印學者，早在美國撤出阿富汗以及俄羅斯聯同伊朗出兵穩住敍利亞局勢時，就認定美國在中亞及中東的衰敗；俄烏戰爭是美國推動哈薩克斯坦及白羅斯顏色革命失敗後，發動全面報復打擊俄羅斯的代理人戰爭。俄烏戰爭是進一步使全球形勢發生新變化，一方面是美、俄、歐之間的全面分裂，俄方勝或敗，東西歐的關係也隨之會重組，其實若俄方勝利，美國霸權主義就會招致致命打擊，它將無力再領導歐洲，也不能在亞洲策動新一輪對中國的軍事威脅，因為俄國更不會袖手旁觀。另一方面，若烏克蘭居然可以勝利，俄羅斯解除對歐洲的威脅，歐盟就更有條件建立獨立的軍事體制，北約的功能就失效。美霸權主義政府兩種情況都會是大輸家。

美霸權主義政府最後更會輸掉對南半球非洲、亞洲及南美的影響力，它們不單止不支持制裁俄羅斯，更因為中國在俄烏戰爭中增大經濟及政治影響力，而推展和中國更大的合作發展。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻