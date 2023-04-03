馬英九或可說是在台灣還有中國初心的最後一位國民黨人物，他並沒有宏圖大略，當上總統時受制於各方勢力，未能替台灣打掉民進黨的台獨勢力，也改造不了日趨老化衰頹的國民黨。但至少他代表在台灣還持有中國人的立場、信念的一代。他廉潔自守，是台灣政治道德的榜樣。

今次訪問大陸，馬英九帶一批台灣學生同行，希望他的中國心可在台灣的年輕人中得以傳承保留。他在大陸的行程，一是到中山陵拜祭，表達的是中國抗禦外國列強的侵略；二是紀念抗日軍民的犧牲，都是站在中國人的立場，緬懷中國百多年對抗歐美列強與日本的侵略，宣揚和平奮鬥，振興中華，將之看作兩岸中國人的歷史任務。他這樣的立場取向，對兩岸中國人都沒有大的分歧矛盾，殊途同歸，反而可以是和平友好的為振興中華而共同努力。這應該是解決兩岸問題的出路，可替代武統或經濟攻台的敵對行為。兩岸若能如此，和平發展可期，當可振興中華。

可惜的是，馬英九的主張在國民黨、在台灣社會已乏支持，一家之言卻不可能挽台灣的既倒狂瀾，扭轉兩岸對立的趨勢。馬英九之後的國民黨均在爭取美國支持，與民進黨的台獨傾向是一百步與五十步之差，也見不到國民黨怎樣推行馬英九主張振興中華的決心與行動。當然，馬英九的振臂一呼，相信在台灣社會以至台灣海外社群會有一定的影響，但需要有更多的響應，才可以在台獨親美的濁流中維持一股清流，孕育積極的新生力量。

為防美國，大陸不能放鬆對台灣民進黨及台獨的壓力，也要使台灣上下認識到與大陸為敵的代價。但在示強之餘，大陸也可與台灣社會的有心人士、年輕一輩對話，從歷史大勢到現實政治與經濟、國際的大轉變，進行理性討論，排除假新聞與扭曲不確的歷史與現實認識，打破民進黨與美國庸俗化、無知化的洗腦桎梏，引導台灣知識一代、年輕一代回歸到理性與和平發展的道路。

這樣的努力，未必可以有大的效果，但知其不可為而為之，是中國歷史上仁人志士的執着。國民黨、共產黨也從這樣的執着出發，才有辛亥革命與1949年革命的成功。孫中山說「革命尚未成功，同志仍須努力」，當前中華統一復興在望，人類命運共同體也大有希望，任何一個機會，都不能放棄。