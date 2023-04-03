天下熙熙，皆為利來。歐洲領導人相繼訪華，西方媒體將主要焦點放在俄烏問題上，認為他們是來求取和平之道，美國媒體更是冷嘲熱諷，透着一股酸溜溜的味道。其實，歐洲國家紛紛向中國伸出橄欖枝，主要還是為了本身經濟利益，俄烏問題只是其中一個話題。去年德國總理紹爾茨率領龐大商界代表團訪華，這次法國總統馬克龍中國之行也帶着空中巴士和阿爾斯通等商界代表，已足以說明一切。在商言商，商人來中國不會只是到此一遊。

曾有一段時間，在美國挑撥離間之下，歐盟對中國充滿敵意，要求「脫鈎」的聲音甚囂塵上。即使是與中國經貿關係最緊密的德國，也受到不少政治干擾而一度迷失方向，有綠黨背景的外長貝爾伯克多次揚言要擺脫對中國的經濟依賴。結果呢？德國經濟不但無法擺脫中國，反而由於俄烏戰爭的原因，比任何時候更需要中國。貝爾伯克不得不面對現實，改口稱與中國脫鈎不可行，她還準備在本月中訪華。這位女外長對華態度一向強硬囂張，曾不懷好意地將台灣與烏克蘭相比，如今也只能改變態度，可見形勢比人強，德國等歐盟諸國終於覺醒。

特別是俄烏戰爭爆發後，歐盟被美國綁上戰車，與俄羅斯關係徹底破裂，自身遭受嚴重傷害。眼看戰爭沒完沒了，許多歐洲國家開始感到迷惘和厭倦，不得不重新思考是否還要支持烏克蘭打一場毫無勝算的戰爭？是否還要聽從美國擺布？他們的普遍共識是，歐洲已經失去俄羅斯，不能再失去中國，亟需加強對華經貿關係。

尤其是目前歐洲國家大多面對通脹高企、經濟低迷、民生困頓，部分國家還要面對銀行爆雷、金融危機等一系列問題，美國不靠譜，只能求助於中國。這正是歐洲領導人爭相訪華的真正原因，中國既是世界和平的主要推手，更是全球經濟的最大動力，日暮途窮的歐盟除了向東看，已沒有其他選擇。

當然，對美國而言這顯然不是甚麼好消息，它既不希望中國成功促進俄烏和談，更不希望歐盟與中國改善關係。沙特與伊朗握手言和，已令華盛頓面目無光，如果中國再成功促使俄烏停火，老美豈不是顏面盡失？再說，歐盟與中國改善關係，意味美國圍堵中國的圖謀失敗，老美不焦慮才怪。不過，焦慮歸焦慮，他們已無法改變事實。