姑爺仔氹女下海，情話綿綿好話說盡，一旦到手推落火坑，還會理那女是生是死？這位姑爺仔正是現今美國政府，被推落火坑正是台積電。話說美國當初為了搶佔台積電落戶美國，說的比唱的還好聽，當中便包括提供補貼。詎料所謂補貼不止申請繁複，更便宜佔盡，條件之辣，讓台積電也無法接受。

美國商務部要求申請補貼的企業必須交出獲利能力指標，包括公司現金流量等相關數據，雖是「分潤條款」規定的一環，但涉及商業秘密。外界相信，台積電尤其對美國商務部提出10年內將不得在「受關注國家」、也就是中國大陸進行擴充最吃不消；其餘還包括提出相關商業秘密等給美方，以利查核是否將補助款用於購買庫藏股或配發股息等限制用途。

換言之，美國既要分享利潤，又要掌握商業秘密，更不准有關廠商在中國擴大投資，等於不費吹灰之力搶奪這些公司的經營權、發展權和核心技術，巧取豪奪，坐享其成。所謂提供補貼，不過是姑爺仔氹女落疊的伎倆，要成功且公平地從華府手中取得一分一毫，難於登天。不過是去年底，台積電位於亞利桑那州鳳凰城的廠房開幕，出席嘉賓星光熠熠，包括美國總統拜登、蘋果公司行政總裁庫克等，風頭一時無兩。然而，台灣傳媒當時已提出質疑，美國這樣做是掏空台灣，讓台積電去台化，難為蔡英文不斷為美國講好說話，強調「到國外投資是我們國力的延伸」，現在結果如何，有目共睹。

更不必說，美國除了搶奪台積電高端人才，讓他們棄台入籍美國之外，台灣人根本指揮不動美國人，致令該公司內部矛盾重重，阻礙發展。美國無寶不落，台積電落入強盜手中還想完璧無缺，真是門都沒有！