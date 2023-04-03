俄羅斯與烏克蘭戰爭延續超過一年，未知何日方休，烏克蘭總統澤連斯基急如熱鍋上的螞蟻，日前接受美媒專訪，不惜隔空喊話，呼籲中國國家主席習近平積極參與調解，更希望習主席能夠到訪基輔。

正如法國總統馬克龍所說，普天之下或許只有中國有能力促成俄烏和談，畢竟中俄兩國關係密切，俄羅斯總統普京不聽別人的，可能也會聽習主席的。今趟澤連斯基算是找對人了，但是求人助者必先自助，烏國光是請北京幫忙是沒有用的，必須展現出談判的誠意。

烏克蘭理應面對現實，早前被俄羅斯佔據的領土，在短、中期內都不可能奪回來，澤連斯基只能效法勾踐精神，十年生聚，十年教養，再徐圖後算。現階段要想實現和平，必須就地停火，接受失去約15%國土的事實。

俄羅斯人的個性就像獅子，肥肉不掉到口裏還好，一旦到口便不容易吐出來。你要想掰開獅口取回肥肉，非但難以如願，大多會連自己雙手、雙臂的肉都搭上去。中國可以勸和促談，但是不代表有能力促使俄羅斯退出佔領的土地。但凡涉及國家民族利益的大事，莫斯科和北京一樣，都不會接受旁人指指點點。因此，要想俄羅斯主動退兵，未免太不切實際，烏克蘭只能接受馬上停戰的協議，領土疆界則暫時維持現狀。

習主席不會做無意義之事，若烏克蘭不接受現實，堅持不肯就地停火談判，習主席大抵不會踏足基輔訪問，因為去了也是白去。在短期內習主席或許會跟澤連斯基作一次電話交談，若然成事，已算是開戰以來最重要的一次和平契機，只看澤氏是否懂得珍惜而已。