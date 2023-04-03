在剛過去的數天，大家出行時，總會碰上香港已故一代巨星張國榮紀念展或活動的宣傳；或是扭開電台節目，也會聽到他的歌；來自內地及日韓等地的歌迷，會專程來港悼念這位歌影視有傑出成就的天王。這就是香港流行文化的魅力，造就傳奇，無遠弗屆。

筆者日前到文化博物館參觀張國榮紀念展，展覽吸引了不同年齡層入場。從新聞報道中看到，有些人因張國榮的歌曲陪伴成長，以懷念的心進場；有些人則是在張離世後才聽他的作品。

香港要發展成中外文化藝術交流中心的地位，流行文化的發展與推廣佔了一席位。從80、90年代起的流行音樂、廣東歌，香港電影、電視劇、電台廣播劇、漫畫，成績斐然。香港的流行文化甚有底氣，我們也應有相當的文化自信，一起竭力承傳下去。

特首在去年施政報告宣布今年起，將每年舉辦香港流行文化節。今年的流行文化節，由4月至11月有20個項目，重點會介紹90年代或以前流行文化為主，介紹歌手則是張國榮及梅艷芳。當中以不同方式，由年輕歌手音樂會、戶外BUSKING、電影播放、電影服裝展等串連起來。坊間有聲音對第一年流行文化節的主題有意見，筆者認為這始終是一個新嘗試，正如當局也表明，下一屆主題及形式如何都未有定案，大家不妨多參與及提出意見。

當局預告日後將成立香港流行文化館，筆者認為這是給予香港流行文化一個肯定的地位。無論是港樂、香港電影、漫畫、電視劇或綜藝節目，我們都希望香港流行文化繼續承傳下去，有更好的發展。政府稍後也會推出串流平台資助計劃。我們不用羨慕韓流文化如何受歡迎，只要有決心及依靠大家的參與，香港的流行文化將繼續大放異彩。