中國著名邏輯學家殷海光說過：「自古至今，容忍的總是老百姓，被容忍的總是統治者。」在古代的確如此，成語「道路以目」便道出此中真意，指老百姓對殘暴統治嘅恐懼，在路上遇到不敢交談，只是以目示意。而古代做官訣竅，亦不過「但多磕頭，少說話耳」！之不過時代不同了，老百姓見到不平事，喺網絡世界，可以盡情抒發心聲！

老朽忽然有感，皆因尋日見到本報「政情」版說高官參與城中盛事，一連3日嘅國際七人欖球賽，第二日賽事見到政務司副司長卓永興，同埋財政司副司長黃偉綸，佢哋一路觀賽，一路飲啤酒，一路為港隊打氣，官民同樂，本來係幾有親民氣氛嘅，之不過，卓永興把握電視台訪問嘅機會，呼籲市民踴躍入場，仲話自己買咗3件衫，顯得佢係幾咁投入呢項盛事喎！

可惜佢對住鏡頭「硬銷」被指過咗火，佢話「啱啱買咗3件衫，有兩件係啱身嘅，有一件唔啱身都要買！支持香港，支持七欖！」卓永興冇講係買七欖球衣抑或係球隊訓練T恤，據悉呢啲衫售價介乎300至600元，價錢算合理，是以早一日已有好多款賣到斷碼。啲網民就話喇：唔啱就唔好買啦，留番畀其他人嘛，有錢就可以剝削其他人機會？有附和者說：佢就要話你知佢有錢，買錯衫都無所謂。更有網民由此聯想到政府施政欠審慎：完全係現今施政寫照，啱唔啱另計，用咗公帑使咗先。

老朽不禁會心微笑，今之民眾眼睛都係雪亮嘅，要「說好香港故事」唔係一味王婆賣瓜、自賣自誇就得，為官者要拿出實際政績先至得！網民冇忘記卓永興領軍清潔香港呢個神聖任務，留言叫佢「得閒就去捉老鼠！」為官要慎言，而唔係廢噏無謂，老朽建議佢細心欣賞哥哥嘅《沉默是金》！