娛圈單打：人比人實氣死人　女人相煎何太急

這年頭，做女明星真不容易。因為互聯網發達，人人在網上噏得就噏，尤其女明星的年齡、樣貌、身材，天天都成為議論焦點，少一點EQ都頂不順。例如55歲台灣女星伊能靜，最近同35歲「天王嫂」方媛在上海同框合照，竟遭網民直指方媛艷壓、完勝、吊打伊能靜，實在太超過了！

不是嗎？二人年齡相距20歲，伊能靜做得方媛阿媽，有甚麼可比性？真要比較，應拿伊能靜年輕模樣來比才公平。說起伊能靜，可謂一代少男殺手。她小時候曾在日本讀書，出道後走日系偶像路線，個子嬌小樣子甜美，非常Kawaii，連音樂才子庾澄慶也拜倒石榴裙下。兩人拍拖14年並在2000年結婚，婚後育有一子，成為別人眼中的神仙眷侶。

可惜幸福婚姻維持不久，二人在2009年離婚。有指她與另一台灣男星有染，傷透了庾澄慶的心。伊能靜形象大不如前，發展重心亦移往中國大陸，2014年宣布與小10歲的中國演員秦昊交往，翌年結婚，2016年誕下愛女。近年頻傳二人婚變，但她堅稱夫妻恩愛，空穴來風，不了了之。

這位一代美人被人談論得最多的，可能是其子愛作女性化打扮，惹來閒言閒語，但這位好母親獨排眾議，予以支持，足證母子情深。此外，五官不斷進化亦為外界議論紛紛，質疑整容。她倒很坦白，直認有接受醫美，大方揚言「這年紀不動用一點小醫美是不行的」，贏得掌聲。

說到底，女人何必為難女人。伊能靜這把年紀已算保養得宜，網民乜都拿來比較，對女明星實在太殘忍了。