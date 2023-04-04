產評：華經濟有序重啟　穩物價助回正軌

有別於歐美央行致力加息逾年，仍陷入通脹高企的困局，中國去年在嚴格防疫之下，經濟增長放緩，物價低企，而當疫情過去，中國的貨幣政策有足夠的空間為振興經濟給力。如今中國經濟重啟逾兩個月，通脹開始回溫，在當局致力確保「房住不炒」，並理順重點資源的供需格局之下，相信年內在經濟回升的同時，通脹回升將會是有序的，以確保基本民生，這是內循環戰略的基石。綜合經濟增長前景與資產價格潛力，可以預期，相對於海外資產泡沫仍然未消，在外資眼中，中國資產將更顯吸引力。

基本上，各大國際機構對中國經濟前景抱樂觀態度，全年預測增長普遍在4.5至5.5%水平，這與歐美經濟的低增長展望形成強烈對比。雖然年初經濟重啟之際，內地的通脹回溫速度較慢，引來需求未到位的問題，但最新的數據公布，證明隨着經濟有序復甦，物價回升也是可以期待的事情，只是要確保有序復甦，否則物價一下子急飆，在如今的國際地緣政治陰霾滿布之下，誠然更不利於消費信心恢復。

事實上，在穩物價上，過去中國所做的事情，比西方經濟體來得到位。首先是確保主要糧食及能源供應穩定，保障民生經濟；其次是這些年內地努力構建的全國高鐵及運輸、物流基建設施，有助企業控制成本，並確保物流暢通，保障物資供給。這一點成績，實可給予肯定，更足以將美國政府的治理能力比下去。

穩物價的另一重點，乃當局將樓市定位「房住不炒」，即使去年內房債災水深火熱，當局仍堅持「房住不炒」方針，至如今不少大型房企都陸續展開債務重組，「房住不炒」的原則就更加穩固。居民與企業不用擔心住屋或營業物業成本急升，有利投入更多資源於消費與投資，這將在次季或之後有更明顯的體現。

上月中國人民銀行降低存款準備金率，變相「放水」，為振興實體經濟給力，貨幣政策得以在一段時間維持與歐美背馳，就是因為內地物價相對低企，通脹受控，即使加大流動性催谷經濟，亦不用擔心導致物價失控的副作用，這也將成中國經濟擺脫歐美逆風關鍵因素之一。

其實，通脹治理離不開管理市場供應與需求。隨着內地經濟持續復甦，物價由低位回升也是自然不過的事，惟這些年中國在市場供需方面下了不少工夫，市場有信心當局能有效控制物價升勢，而不會出現歐美市場的亂子。相對於歐美的樓泡股泡，中國的資產價格仍相對低企，在下半年歐美經濟好有機會出現衰退之下，中國的資產將更顯吸引力，配合金融市場開放，以及內部需求回暖，正正就說明為何外界對今年中國經濟增長持樂觀態度。

依照目前的形勢，今年中美經濟一升一降，將形成對比。這對比最終有多大，還得視乎美國的取態。若然繼續加大圍堵中國、搞分化，產業供應鏈需要更多時間重塑新秩序，則美國的通脹只怕難以大降，更有很大的滯脹風險。歐美愈危，機會愈會降臨亞洲與新興市場，而中國將會成為焦點。