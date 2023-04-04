馬英九在大陸提出「睦陸、親美、友日」的台灣政策。

睦陸還可，兩岸分立，台灣視大陸為鄰，也可算是兄弟之邦的毗鄰而居，與大陸和睦相處沒有敵對，同屬一個中國，一同和平奮鬥，振興中華，不失是台灣自處之道，可是親美行不通。

美國與台灣的關係，從來不平等，美視台為抑制中共的棋子，只有利用價值，沒有合作發展、和平共處的企圖，利用是針對第三者，為的是美國優先的利益、全球的霸權。台對美國虛與委蛇可以，以之為盟友不可。尤其是美國視大陸為最大敵人，步步進逼，台灣夾在美國與大陸中間，能夠親美而不害大陸嗎？親美而害大陸，便不可能睦陸，更不易堅持兩岸都是中國人的立場。親美而與民進黨競爭，顯然大有可能走上民進黨親美而台獨的道路，背棄中華。

親美，必然順從美國的陰謀陽謀，武裝台灣，顛覆大陸。馬英九能使國民黨親美而不反中仇中嗎？美國亡華之心不死，台灣要選擇，即使不願助美攻陸，美國也不會放過台灣，國民黨不願，美國便找民進黨，對付國民黨。國民黨怎能親美呢？

大陸與美國衝突日深，在台灣的選舉體制下，如堅持為中國人的國民黨便需要在政治上公開抗拒美國對大陸用武，不能為黨派私利忘卻民族大義。這樣取捨的話，必然成為美國及其扶持的民進黨及台獨勢力的敵人，受其攻擊，不易自保。若說因現實政治因素，台灣不能不親美來保台灣政權，同樣的現實政治也使台灣難以親美，親美是死胡同，走不出活路，反會成為美國霸權主義侵逼中國大陸，破壞中國統一、中華復興的首先犧牲者。要振興中華而同時保存台灣的和平發展，不附從美國反中仇中，這是馬英九等在台灣的大題目。

友日，日本作為他國，中國當要如對待其他國家一樣友好對待。日本與中國有各種歷史淵源，文化相近，兩國合作是東亞乃至世界之福，但前提是互相尊重，歷史問題合理化解。美國反中仇中，日本似附從，便成大陸的敵人。日本與大陸為敵，台灣仍應友日嗎？台灣要保的是中華復興，復興便要排除日本可能的敵對障礙。日本友好中華，台灣當然應友日；日本跟從美國反中仇中，台灣怎可以友日？

馬英九有良好的願望，但不應有不切實際的幻想、僥倖心理。