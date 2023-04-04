馬英九大陸祭祖之旅，從南京到武漢，從長沙到湘潭，一路上不斷強調「我們中國人」。有人說，這才是真誠坦誠，回歸中國人本色。是否真誠坦誠不知道，但起碼可以說出心裏話。在被政治嚴重扭曲、台獨氣燄囂張的台灣島內，許多人包括馬英九自己連「中國人」的身份也羞於啟齒，只有回到大家庭，才能堂堂正正做一個中國人。反觀蔡英文鬼鬼祟祟「過境」美國，一味跪舔美爹反遭冷落，兩者恰成鮮明對比。據說蔡英文在紐約機場走的4.7米長迷你紅地氈是自己準備的，稀稀落落的歡迎隊伍也全是自己人，實在丟人現眼。

最好笑的是，台灣綠媒百般抹黑馬英九大陸之行，聲稱大陸當局為了接待台灣客人，刻意將高鐵「飆速350公里」。這班井底之蛙對350公里時速大驚小怪，殊不知這只是大陸高鐵的標準時速，目前全國已有多個路段、總長3,200公里的高鐵按此常態化時速運營，並非為了接待誰而刻意「飆速」。還有比這更高速的，山東青島時速達600公里的磁浮交通系統前年7月已正式下線，台灣的井底蛙們知否？不知不要緊，只要到對岸走走看看，就不至於經常鬧笑話。

常說眼界決定境界，有些台灣人一直困在島內，只看見頭頂那片天，加上受到台獨洗腦，以致眼光短淺兼小裏小氣，既不知道世界格局已變，更不知道大陸發展一日千里。尤其是台灣某些所謂「名嘴」的白癡言論，簡直能把人笑死，甚麼「大陸人吃不起茶葉蛋」、「連榨菜也吃不起」、「經濟不景氣只好喝五糧液消愁」等等，這種智商也敢出來獻世，不得不佩服他們的勇氣。這班「名嘴」大概沒有想到一語成讖，真正吃不起茶葉蛋的竟是他們自己，台灣年年鬧蛋荒，今年尤其嚴重，幾乎到了一蛋難求的地步。

有人說台灣正進入低智商社會，確實沒有說錯。低智商社會的特點是集體不思考、不學習、不負責，台灣不正是如此嗎？難怪他們那麼容易被美國忽悠。早前竄訪台灣的美國前國家安全顧問奧布賴恩，唆擺台灣當局提高自我防衞能力，訓練平民使用武器，讓數百萬台灣人手持AK-47步槍。這分明是將台灣人當成炮灰，正如要求烏克蘭戰至最後一人，用心何其歹毒。當然，比起蘇貞昌聲稱要用掃把抵抗大陸，AK-47步槍還不算太離譜，起碼可以欺騙自己。