過去3年，香港受新冠疫情所困，旅遊業一潭死水，如今好不容易盼得疫情結束，遊客陸續重臨，但本地服務業人手不足，很多工作崗位無人添補，不少來港的旅客覺得被待慢了，嚴重影響了香港的形象。

日前我家的鐘點傭工抱怨，說慣常光顧的一間餐廳更改了營業時間，使她失去了一個吃早飯的好地方。我追問詳情，她說那間餐廳的門口貼出告示，指因為招聘困難、人手不足，該店營業時間須由早上7時，改為下午5時30分才開始。筆者聞言後，一時間還覺得難以置信，連續多問了一、兩遍，傭工堅持說人家告示上確是這樣子寫的，我才笑了起來，說：「真係一百歲唔死，都有新聞聽。」

鐘點傭工的年紀比我大，我問她：「你在香港土生土長，這麼多年來，有見過餐廳因人手不足，須如此大削營業時間的嗎？」她坦言，幾十年來沒碰過這種光景。

世事確實難料，新冠疫情困擾世界3年，不少地區的經濟都受到打擊，按理應是人浮於事、失業問題嚴重才對，但事實偏生相反，不獨是在香港，世界很多國家、地區都出現勞工短缺，英國、加拿大等地已不在話下，就連正在投入戰爭的俄羅斯，當地請人也不容易。崗位多而人手少，似乎成了當前世界的普遍現象。

別的地方，要是在工業生產上出現人手短缺，那還好辦，將部分工序自動化便可紓緩問題，但香港是靠金融、服務業支撐經濟，一旦人手不足，勢必影響嚴重。特區管治班子號稱積極有為，面對當前困境，必須盡快設法解決。目前香港的薪酬對不少內地人仍頗具吸引力，政府若馬上擴大輸入內地勞工，或許可解本地服務業燃眉之急。