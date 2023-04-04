某香港女歌手日前報稱在英國被3名黑衣人搶走手機，她先是一呆，後來想捉賊，但下一秒已打消念頭，因為「聽說英國小偷很會使用小刀攻擊」。移英黃絲常說英國無限好，說的沒錯，因為又有理由換新手機了。

據女歌手稱，事發時間為清晨6時15分，地點是倫敦海德公園。換言之，那不是三更半夜亦非杳無人迹之地了，卻還是照樣被劫。當然，賊匪作案是不會考慮目標人士是移民還是遊客，總之閣下像隻肥羊且還單獨一人，那是最好不過。香港不是沒有劫案，但3人犯案劫的多是數十萬元的名錶或價值近百萬元的加密貨幣，萬餘元一部手機，3名賊人各分得若干呢？一千幾百擸得就擸，這不但反映英國治安之差，更凸顯「日已落帝國」經濟之惡劣，亟待移英黃人前來接濟。

談到盜賊如毛，英國廣播公司上月報道，去年11月有45歲父親在格拉斯哥持刀搶劫正在櫃員機提取10英鎊的17歲兒子。報道引述檢察官在法庭上指被劫兒認出了蒙面匪的聲音，大惑不解的問父親：「你是認真的嗎？你知道我是誰嗎？」賊阿爸答辯指一開始沒認出眼前人就是親生兒子。法庭最終判處監禁26個月，為這「可憐天下父無金，洗劫兒子被滅親」的英國人悲歌，譜上了「爸爸爸爸，如果我唔錫你，你估會點呢？」的子不為父隱，寶寶索性親親爹哋，送父親坐牢讓其過上好食好住安穩生活的完美句號。

移英黃人只要上網查一下，就知「英國手機搶劫案數量暴增」早已不是新聞。況且苦主遇劫只不過是前戲，高潮是前往報案遭警方冷待。撐暴商人早前不是也自爆座駕在倫敦被劫，警察及後回覆他「對不起，我們沒有足夠證據及線索，你的案件調查已終止」，黃人怎麼連手足所說的也選擇性失聰啊？