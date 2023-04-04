在剛過去的周末，筆者專程到土瓜灣和紅磡走了一遍，跟進內地旅行團來港情況。當日所看到的，與日前旅客排隊午膳阻塞行人路、旅遊巴胡亂泊車情況，整體上已有改善。相關部門有派員在場監察，旅遊車亦停泊在適當的停車處等候，相信這是政府與旅監局推出改善人流管理措施後的成效。筆者希望當局繼續和旅遊業界做好協調工作，持續監察，減少因旅行團而對居民造成滋擾和不便。

香港已全面復常，旅發局公布2月份訪港旅客超過146萬人次。旅客來港參觀消費當然是好事，作為國際大都會，我們是珍惜和歡迎每一位來港遊客，都希望他們在港有難忘且有趣的體驗。

過去3年，本地有多個新景點或設施相繼落成，例如西九文化區的香港故宮文化博物館以及M+博物館、海洋公園水上樂園、山頂第六代新纜車、灣仔海濱長廊等。正如特首在「你好，香港！」啟動禮時提到，香港有新基建和新景點，已做好準備向外界展現本港的獨特魅力。所以，我們在推動旅遊業發展方面，應有長遠規劃，在餐飲、景點、相關人手以及交通配套等方面，須提升接待能力。當局亦須做好監管工作，避免違規操作損害香港旅遊業專業的質素，守護香港「好客之都」的美譽。

我們仍期待當局與業界多作商討和研究，適當地分流旅行團到其他地區的食肆，避免同一時間聚集於人口稠密的住宅區，影響居民日常生活。此外，當局應與內地相關部門合作，收集旅客在港旅遊後的觀感，以了解他們的真實需要及可改善的地方，從而更好地規劃香港本地遊。筆者亦建議當局鼓勵業界，加入更多本地新景點和設施的行程，例如從文化角度認識香港，讓遊客有更豐富難忘的體驗。