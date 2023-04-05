世界視線：訪德英王負重任　為回歐盟作先鋒

查理斯三世以前曾到德國超過40次，但今次是他登基後首次被邀請前往當地。被邀請其實說明很多事實，熟悉德國文化的人都了解，英國當今王朝流着不少歐陸人的血統，例如19世紀維多利亞女王的祖輩佐治一到三世就是來自漢諾威的貴族，她的夫婿也是德國貴族，所以這次查理斯三世以英王身份到訪德國，引來不少歐洲貴族表兄弟姊妹恭賀。

這種歐陸血緣關係令德國人即使經歷兩次世界大戰的敵對，對英國、英國王室以至英國人還是非常尊重及欣賞。更且，在德國這個環保意識非常強烈的國家，查理斯三世這位世界級環保及自然醫療的堅持及維護者，更備受很多德國人，特別是綠黨人士的愛戴！還有，他在德國國會被讚賞用流暢德文發表的長篇演說，也感動德民民心。事實上，英國政府本來想他先到法國訪問，但由於法國示威熾烈，結果首訪地點變成德國。如今德國政治及傳媒界也在熱烈討論探究他被邀來訪有甚麼政治使命及任務。

首先是查理斯三世強調他希望在英國脫歐之後，英國和歐洲還是要加緊合作，特別在俄烏戰爭的陰霾下，他更表現英國和歐盟的團結。由於查理斯三世的態度非常親和，德國傳媒界相信他是希望為英國鋪平再加入歐盟的回頭路。脫歐這3年英國經濟並不好過，尤其美國拜登政府沒有和英國建立更緊密的經濟關係，而在經濟衰退下，最近有調查指60%以上英國人認為脫歐是大錯。德國朝野對英國重入歐盟表現歡迎，因為經貿上德國一定得益，但歐盟其他成員國就表現負面，除了英保守黨是脫歐始作俑者作繭自縛，脫歐也帶給歐盟不少麻煩及傷害，起碼在英保守黨掌政下，重啟商討都是沒可能。

至於作為英王的權力方面，查理斯三世每周仍會與首相聚會，他有權力邀請外賓及向首相和公眾提出建議。就過去蘇格蘭獨立及脫歐問題，女王伊利沙伯二世一直強調人民要慎重，表明王室態度是反對的，這也替查理斯三世的親歐立場加分。此外，他到柏林難民營探訪難民，就明顯掌摑英保守黨的難民政策，連英國公眾都無法接受不履行審核程序就遣送難民到盧旺達。再加上他極力支持處理氣候變遷，使他成為罕有比英保守黨更開明的國家元首。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻