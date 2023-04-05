在美國發起對中國的「大國競爭」中，日本扮演特別積極的角色。美國對華打壓的「大手筆」，是所謂「印太戰略」，把印度、東南亞、東盟、澳洲、菲律賓、中國台灣地區、日本、南韓連成一氣對付中國。

這個「大手筆」不是美國的「發明」，而是由日本已故前首相安倍晉三提出，據考這個「印太概念」最早出自「學術圈」，安倍晉三把它帶入「政治圈」，鼓吹「自由與開放的印太」、「自由與繁榮之弧」，擬建印度洋與太平洋的地緣整合擠壓中國、遏制中國發展。在提出這個「印太概念」時，安倍晉三還逢人就說，「印太戰略國家和地區，有着共同的民主自由價值觀」，把這個戰略貼上，明顯針對中國的意識形態標籤。

特朗普當總統時，對安倍晉三的「發明」如獲至寶，把「自由與開放的印太構想」當成對華戰略逐步建構。拜登上台後，繼續建構「印太戰略」，成了美國拉幫結派、反華遏華的「主打菜」，日本更是「積極行動起來」，十分起勁地「為美國而戰」。然而，日本並不是傻瓜，它知道如果按照美國的戰略需要將「印太去到盡」，真和中國鬧翻，甚至和中國打起來，日本會招來二戰後最大的國家災難，給美國當狗，狂吠幾聲問題不大，風險損失還擔得起，真要被美國拖入對華戰爭，那就必死無疑。

俄烏之戰開始後，先有台灣、後有日本「將成為烏克蘭」之說。意思很明顯，日本與台灣和烏克蘭一樣，都是山姆大叔的棋子，必要的時候，它們都難逃美國用它們挑戰中國、當槍使、發動戰爭的厄運，其實日本和台灣早已被美國綁在戰車上。安倍晉三生前說過，台灣有事就是日本有事，現在的日本政府正加緊執行這條「路線」，美國根據「印太戰略」軍事「保衞台灣」的部署直接拉上了日本，台海戰事一旦爆發，日本、琉球就是美軍「戰鬥基地」，或海空阻止解放軍攻台或打擊中國本土，台海之戰可瞬間變成中美日之戰。