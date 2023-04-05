今日清明節。清明為廿四節氣之一，通常為春暖花開之時，大地一片風光明媚，是以古人趁此好日，扶老攜幼上山祭拜先人，慎終追遠。據《歲月百問》對清明這節氣的解釋：萬物生長此時，皆清潔而明淨，故謂之清明。

清明，應係個好時節，尤其在4月，老朽想起哲學泰斗金岳霖寫給才女林徽因嘅輓聯：一身詩意千尋瀑，萬古人間四月天。清明雖清潔而明淨，畢竟還是令人神傷！老朽近日未知是否因春雨綿綿，早晚氣溫差距大，雖打了流感針，亦染上重感冒，整日昏昏鈍鈍，服了感冒藥，一直想睡。杜牧名句：清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂！倒應景，偶爾鼻水倒流，觸及氣管就咳到甩肺，有時咳聲震天，眼前一陣烏黑似斷片，果然好似「欲斷魂」，此刻，恐怕有玉人教吹簫，亦提不起勁矣！

老朽讀本報港聞，話說警隊車禍每月幾宗，出事地點遍布港九新界，無論往來途人、私家車、電單車或公共交通工具均曾經遭殃，警車「道路炸彈」不定時發功。最新一宗輪到城中名人身受其害！幸好其平治房車雖失控至「打白鴿轉」，車禍並無造成任何傷亡，還得神落！老朽相信名人之平治「鋼水」好，捱得碰撞，若然是一般日本車，可能未必華麗轉兩嘢後仍可安然停低咁簡單，分分鐘又「欲斷魂」！

依家老朽每逢駕車外出，遠遠瞥見警車，腎上腺素就會上升，可以遠離自然不敢怠慢，若有警車尾隨，就打燈轉線，畢竟一把年紀，心血少，唔多嚇得！之不過，各位真係要出門拜山，非必要都係咪揸車，因道路又封又改，揸車未必方便，一個唔好彩，應咗「路上行人欲斷魂」，真係大吉利是！清明求明淨，老朽閉門休養，但願「不要人誇顏色好，只留清氣滿乾坤」！善哉！