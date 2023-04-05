回歸以來，中央政府對香港充滿冀望，除了要做好金融、航運、物流、創科中心和「超級聯繫人」的角色，國家的《十四五規劃綱要》更明確表示，要把香港發展成為中外文化藝術交流中心。這種正面的期盼會對文化藝術和創意產業帶來源源不絕的發展機會，然而，我們不可忽略的是，要成為中外文化藝術交流中心是件需要準備和醞釀的事情，可不是煮一包即食麵那麼簡單而速成的。

要點一：培育藝術人才。特首的《施政報告》說要「搶人才」，這在文化藝術和創意產業方面尤其重要。所以，筆者認為特區政府在向外方面放寬非本地畢業生留港的逗留限期、取消「優秀人才入境計劃」年度配額、成立「人才服務窗口」等，都有助把文化藝術和創意產業人才吸引來香港工作。內在方面，《施政報告》提出一系列措施，包括撥款支持從未獲資助的新進藝團和藝術工作者，資助有志於文藝界發展的業界畢業生在西九文化區和藝團實習，同時也考慮在北部都會區為香港演藝學院設立新校舍，以及增加錄取非本地生的比例，凡這一切都是為香港培育業界人才，都應該盡快落實。

要點二：把藝術普及化、年輕化。香港要勝任文化藝術交流中心的角色，就必須把藝術普及化，不能再只是只有「一小撮人」才懂得欣賞的東西。而普及化一個最好的策略就是把藝術年輕化，鼓勵本港的藝術團體和中學合作，多到中學舉辦活動，把不同演藝的入門知識傳授給中學生，以培養他們的藝術文化素養，激發學生對欣賞和參與藝術創作的興趣。這是一個需時的準備和醞釀過程，如果踏實地做，不但能啟發本港年輕學生對文化藝術的認識，也必能激起他們的藝術創意和強化他們欣賞藝術的能力，最終為本地文化藝術界帶來新動力，實現把香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

發展成為文化藝術交流中心就好比種植一棵樹苗，有合適的土壤當然重要，而時間更是不可或缺的因素。如果我們不提早做好籌備工作，到了為求達標時才「臨急抱佛腳」，那絕對是行不通的。

要點三：香港獨有的優勢。香港位處中國南方沿海，歷來與內地文化緊密相連的同時，也由於濱海而具有強烈的海洋文化特色，而超過150年的英國殖民地歷史更為香港的文化刻下不可磨滅的烙印，香港從而擁有了中西薈萃、多元文化共存的獨特面貌。在香港，不同國籍和文化的人共居一處；不同宗教、種族的傳統和習俗互相包容。香港的文化生活豐富多姿，無論是嶺南式本土的，還是歐洲西來的傳統習俗、生活、藝術、建築、宗教、飲食、節慶等，都流露着一種中西薈萃、古今交融的神韻。

香港非常適合成為中外文化藝術交流中心，那是毋庸置疑的。政府當下要做的，是盡快把藝術普及和年輕化，為未來的成功打好基礎。