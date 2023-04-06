娛圈單打：女神放閃太幸福　開花結果好滿足

有「偶像劇女王」稱號的台灣女星陳喬恩，去年閃嫁小9歲馬來西亞富二代曾偉昌，話咁快迎來結婚一周年紀念。兩口子不約而同在社交網上載甜蜜拖手相，閃瞎網民眼球。

想當初，大家都不看好這段姊弟戀，除了年齡差，更因為男方靚仔多金，予人花心之感，擔心女神遇人不淑，所託非人。之不過，緣分天注定，兩人婚後愈見恩愛，男方為了寵妻更不惜搬來台北定居，而且不時為愛妻下廚，粉絲終於放下心頭大石。

眾所周知，兩口子乃係2019年拍攝內地戀愛真人騷結緣，女神在節目中接受了男方告白。儘管人前表現煙韌，男方更顯得癡心一片，但究竟是做騷還是動真情，觀眾傻傻分不清究竟。直到陳喬恩在社交網標記男方帳戶並公開認愛，外界才知他們來真的，無奈依然招來不少冷言冷語。結果女神再次讓外界跌破眼鏡，去年3月與夫婿於台北註冊結婚，姊弟戀開花結果。

說起女神的演藝之路，香港觀眾最熟悉肯定是經典台劇《命中注定我愛你》，其後女神將事業重心移往中國大陸。尤其2013年的《笑傲江湖》飾演東方不敗，嫵媚造型為觀眾帶來極大驚喜，與英氣的林青霞截然不同，廣獲好評。同年更入選福布斯中國名人榜，非常威水。

很可惜，女神情路並不順遂，雖然經常與拍檔傳緋聞，而且每個都是男神級別，包括霍建華、賀軍翔、邱澤等，但最終都是「新郎結婚了，新娘不是我」，以男方移情別戀收場。女神甚至一度傳出同古天樂拍拖，但都是煲冇米粥。如今終於覓得如意郎君，粉絲當然樂於送上祝福。