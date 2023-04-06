不管是去年8月時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，還是今次蔡英文竄美會見美國眾議院議長麥卡錫，都是美台合謀挑戰、破壞中國主權和領土完整，從事「台獨」分裂活動。中國大陸要反制反擊，也必須針對美國和台灣採取文武兩手，要他們付出代價，阻嚇其瘋狂。

針對美國，中方可考慮召回大使，外交關係降格為代辦，就像2021年8月針對立陶宛一樣。對此，中方有同樣的法理根據。當時中國外交部發言人表示，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，此舉公然違背中、立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。

一年半後的今天，中國外交部發言人表示，中方堅決反對安排蔡英文「過境」竄美，堅決反對美國政府第三號人物麥卡錫同蔡英文會見，此舉嚴重違反「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」的規定，嚴重損害中方主權和領土完整……中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衞國家主權和領土完整。

立陶宛和美國幹着同樣損害中方主權和領土完整的壞事，幹着違背「一個中國」原則和建立外交關係時承諾的壞事，對立陶宛的處置，中國說到做到，召回大使，降格關係。對美國則進行過比立陶宛多得多的「反覆交涉，曉以利害」，而且美國損害中國主權、領土完整比立陶宛嚴重得多，但中方至今沒有處置中美兩國外交關係的行動，只是抗議和交涉，對此美國只會得寸進尺、步步進逼、肆無忌憚。

從特朗普到拜登，美方外交動作多多，步步升級美台「官方來往」，準備隨時和台灣「恢復邦交」，中方如果還不在外交方面主動降格，堅決回擊，只會助長美台「恢復邦交」的氣燄，陷入更大的被動。