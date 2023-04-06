好端端的美國硅谷銀行，最終逃不過破產厄運，是因為該行曾經持有大量美國債券。世界經濟良好時，債券價格穩定，投資近乎是零風險，但是在去年2月，突然爆發俄烏戰爭，導致全球通脹熾烈，美國聯邦儲備銀行為了壓抑物價，只能不停提升利率。息升債跌，是金融市場常見的現象，硅谷銀行擁有的債券因而大幅度貶值。為了應付大量存戶的提款要求，硅谷銀行只能將手上債券賤價而沽，因此錄得巨額虧損，最後資不抵債，該行只能結束營業。

硅谷銀行不過是冰山一角，有財經專家估計，目前錄得帳面虧損而尚未售出的美國債券，價值高達1.4萬億美元，大部分由當地金融機構持有，一旦出現恐慌性拋售，後果將不堪設想。今次觸發的金融危機是以美國銀行為起點，但是影響遠不止於在美國境內，就連歐洲老品牌瑞信銀行，近月也熬不過風浪，須靠瑞士銀行出手打救。可是救得了一家瑞信，卻難保不會有第二家、第三家甚至第十家。如今整個歐美金融界，都是一片風聲鶴唳。

相比之下，你不能不佩服中國領導層的高瞻遠矚。西方銀行業有危機，難道中國各大銀行就永遠無風無浪？當然不是，其實危機早已存在，只是中國政府能夠防患於未然。

回想起一、兩年之前，中央便曾下達死命令，要大力整頓內地的民營地產公司，嚴格限制銀行的土地放貸。新措施雷厲風行，使部分地產財團一度陷於困境。當時內地流行的說法是，我們要盡早自行將泡沫戳破，否則債務危機會拖垮整個地產業以至銀行業。正因為中國政府見機早，也能及早處理問題，所以今天外面世界的銀行業捲起大風暴，中國的金融體系卻是穩定如恒。