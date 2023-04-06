美國政府在上月底又以發表2023年《香港政策法》報告的形式，公然干涉中國內政，插手香港事務，顛倒黑白，抹黑香港。香港特區政府遂於4月1日凌晨發表聲明反駁，指特區政府堅決反對美國涉港報告，批評美國故技重施，信口雌黃；全文逾千字，從四個方面反駁美國政府的誣衊，即完善選舉制度、實施《港區國安法》、維護司法公正和法治精神、權利和自由等四個方面的鐵的事實，但美霸會承認嗎？

天真可愛的港官，有否想過與美霸這樣打爛仔交、罵街式公文論戰，只局限於一紙官方嚴正聲明，哪有「屁」大作用？在港除了電視台於晨早和午間新聞報一報，便只有政府喉舌的紙媒較全面報道，即是港府的譴責聲音根本不落地，而美國政府和政客根本不屑一顧，港人更鮮有感覺。

毛澤東說得好：「掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。」倘港府是認真對待與美國西方的輿論鬥爭，就不是例行公事、一紙聲明便關人個關，而是踏踏實實做好宣傳教育群眾的實事。中央政府和特區政府各層級的官員，不都是常講要「說好香港故事」嗎？那麼，請特首認真考慮做好兩件「說好香港故事」的實事，而不是只在國安教育日做騷。

其一，設立黑色暴亂資料館暨「二次回歸」紀念館，讓這「說好香港故事」的硬件可以有力反駁美國西方的抹黑攻擊謊言，搶救已失去的三代青年，發揮有力的反洗腦功能。只有知恥才能知史，只有不忘歷史才會珍惜香港今天的繁榮得來不易。倘能在回歸30周年時正式開放，便功德無量。

其二，在資料館暨紀念館的硬件設立之前，結合每年的全民國家安全教育日，把有血有淚的《哭泣的城市》圖片資料在各區巡迴展覽。