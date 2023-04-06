俄烏戰事再持續下去，贏家難定斷，輸家卻太明顯，就是全球經濟皆輸。聯合國年初發表嘅《2023年世界經濟形勢與展望》報告預測，俄烏戰爭觸發嘅糧食和能源危機，加上疫情、高通脹、惡劣氣候變化等因素夾擊下，全球經濟增長將從去年嘅約3%降至今年嘅1.9%。當然，還有銀行金融狀況等危機，今年經濟睇差多過睇好。

日前，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，西方國家試圖通過聲稱中俄關係不平等離間兩國關係，佢譴責歐盟支持並向烏克蘭提供武器，對俄方採取敵對立場，形容這意味歐盟已失去俄羅斯，強調雙方關係惡劣係歐盟國家自己造成。

事實上，歐盟成員國各有各難唸的經，像德國便承受着比其他歐洲國家更大嘅壓力。俄烏戰爭前，俄、德嘅能源合作堪稱「親密無間」，德國約33%原油消耗和55%嘅天然氣消耗都得靠來自俄羅斯嘅供應。俄烏戰事一開始，歐盟祭出制裁大旗，首先打擊嘅就係俄國能源企業。冇錯，打擊嘅正正係俄羅斯「七寸」，之不過，其反彈力之強，同時傷及眾多依賴俄羅斯油氣嘅歐盟國家，德國更首當其衝。德國深受其害，這就難怪德國近排出現唔少反戰嘅「和平運動」。

德國前總理默克爾嘅軍事顧問埃里希‧瓦德，如今也成了和平鬥士，佢指「不用核武器就能擊敗俄羅斯」嘅想法過於天真。俄烏戰爭已進入僵持局面，佢覺得咁樣消耗落去，根本唔係理性嘅軍事解決方案，唯一嘅出路就係外交和談。

戰事拖得愈長，俄歐和解嘅可能性愈渺茫，德國總理紹爾茨去年11月旋風式訪華，除了謀求與中國深化經貿合作，相信佢亦冇關上與俄羅斯重新合作嘅大門！二戰戰敗後嘅德國懂懺悔，也比較務實。