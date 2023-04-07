世界視線：兩極化解成多極　世界始可享和平

西方著名軍事專家克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）曾經說過：「戰爭只是政治透過另一些手段的延續。」這裏談的正常手段是國與國的外交，但當外交失敗，戰爭成為另一種手段。面對如今嚴峻的俄烏、也門、敍利亞及台海危機，不少政治人物及專家都在探討，究竟國際上外交出了甚麼問題，導致如今烽煙四起，世局緊張？

不少專家為此總結出三個外交宗旨及方向：第一個是霸權，由古羅馬到大英及當今美國，它們的宗旨就是外交上震懾，以及必要時不惜發動戰爭打擊遏制任何可能的霸權挑戰者，眼前美國就是策動俄烏戰爭打擊俄羅斯，勝利後下一個要對付的是中國，維護霸權是赤裸裸保障自己的既得利益，如今形成北約、日本、南韓對抗中、俄的兩極世界。

此外，歐美國家還巧妙地為自己的外交甚至侵略，套上維護人權、民主及自由的價值觀。諷刺的是，這些歐美國家過去是奉行帝國及殖民主義雄霸世界的力量，透過殖民主義的剝削得到龐大的經濟利益及社會發展，以先進科技及龐大金融資本支配世界。

更諷刺的是，一些西方國家的政府歡迎及支持一些人，揭露撻伐敵對陣營如中國如何違背西方的政治道德標準，但當自己陣營中的政治吹哨者如斯諾登或阿桑奇出現，揭露西方政府的罪惡，就被它們高度抹黑及刑事化。這方面連西方一些理性及具批判力的政治家和專家學者，都認為是西方政治道德的虛偽及雙重標準。

第三個層次是小國外交，世界上大多數小國，關心的是切身利益，如何在敵對陣營如歐美對中俄之間，或如尼泊爾、斯里蘭卡及孟加拉在中印之間周旋，尋求最大國家生存的利益。此外，面對氣候變化、能源及糧食問題，小國更無能為力，它們只能團結策動在聯合國迫使大國多作承擔。

外交不應是既得利益及陰謀勾結的政府之間私相授受的行為，長遠來說，它要透明化，要向公眾、自己人民及全世界的公民負責。目前全球外交最大問題是處於兩極世界的戰爭模式中，而這種模式下的勝利也只會帶來下一輪戰爭！如何可以透過外交和平協商達致多極世界，才是全世界人民之福。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻