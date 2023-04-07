功夫茶：官僚塞責懶監管　貓肉公然賣通街

魯迅講過，中國有啲士大夫總愛無中生有，移花接木的造出故事來，佢哋不但歌頌昇平，還粉飾黑暗。功夫茶腦海中之所以閃出呢幾句話，皆因從文明和進化嘅角度，香港已立法禁止食貓狗肉成70年，可是仍有人犯險偷運貓狗肉出售，佢哋唔覺得犯法，還以為背脊向天人皆可食，這同粉飾黑暗分別不大！

之不過，犯法就係犯法。油麻地新填地街一間店舖早前被揭發出售疑似貓肉及狗肉供食用，涉案40歲男子涉嫌售賣限制出售嘅食物，以及使用或允許他人使用貓肉作食物，尋日判囚10周。暫委裁判官判刑時指，被告雖無犯罪紀錄，但由於係肇事店舖嘅商業登記人，故不接納其參與程度低。

販賣貓狗肉引起立法會議員正視，並去信立法會食物安全及環境衞生事務委員會，要求討論禁止狗貓嘅屠宰以及其售賣及執法情況。呢！環境及生態局尋日回覆指，就日前有人涉嫌喺油麻地一店舖出售貓肉作食物個案，漁護署及食環署已展開聯合執法行動。

環境及生態局回覆議員書面質詢就話，政府絕不容許以貓狗肉作食物用途，必定嚴肅跟進任何涉嫌違法行為，並指近年亦有違法者被判處監禁，彰顯違反《貓狗規例》嘅嚴重後果。之但係，正如功夫茶較早前指出，過去5年，漁護署共接獲4宗有關持牌新鮮糧食店涉及違法出售貓肉或狗肉嘅投訴，僅成功檢控一宗個案。

各位，5年檢控一宗，你話官僚有冇塞責？漁護署及食環署有冇經常密切留意有關情況？違反《貓狗規例》嘅檢控率偏低，官僚就指食用及售賣貓狗肉作食物嘅違法行為，喺本港並唔常見，有關案件應屬個別事件。事實上，呢啲事件一宗都嫌多，依家竟公然喺店舖售賣，分明當政府冇到，博一博，貓肉當龍肉賣，都幾和味！漁護署喺2020年至2022年間接獲兩宗違例投訴或轉介個案，都係成功檢控一宗個案咋。

一勤天下無難事，要是有關當局多啲抽查，針對「漏招」，啲「肉商」不至於會鋌而走險，搏到咁盡啩！呢嗱！經一事長一智，未來部門如何有效管控？官僚就稱漁護署會加強網上監察，透過唔同渠道加強宣傳和教育，並指漁護署及食環署已加強合作。譬如食環署接獲發現有懷疑售賣狗肉和貓肉嘅投訴，會將個案盡快轉介漁護署跟進，雙方會因應實際情況作出部署，希望唔會互相射波啦！

至於針對網上違法行為又會如何如何，總之，官僚一向說的比唱的好聽。功夫茶但知「空談誤國，實幹興邦」，再多嘅花言巧語，不如「務實」兩字！此外，有關《貓狗規例》亦應修訂罰則，亂世多狂徒，唔罰到佢入肉，歪風難改也。