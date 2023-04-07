正論：詐騙之都非虛名　加強打擊勿放鬆

香港罪案數字不斷上升，升幅最顯著就是詐騙案。有報告顯示，去年本港的數碼交易之中，多達17.5%屬可疑詐騙交易，比率為全球國家和地區最高，令人側目。騙徒手法日新月異，層出不窮，當局再不加強打擊，必然影響本港商譽和競爭力。

該項報告指出，與2019年疫情前相比，香港去年的可疑數碼詐騙交易數量增加18%。以行業區分，物流業的可疑數碼詐騙交易比率升幅最高，2019年至2022年間上升2.19倍；保險及虛擬社區行業如約會網站、網上論壇等，亦分別上升2.04倍及1.31倍。本港受訪者當中，更有45%表示他們曾經成為可疑數碼詐騙目標，並有5%受訪者在此期間成為受害者。

港府數字亦反映了此一實情。2022年香港整體罪案一共有70,048宗，較2021年劇增5,620宗，其中僅詐騙案就錄得27,923宗，按年暴增8,674宗，佔整體罪案近四成，其中七成涉及網上騙案，涉及金額48億元，升幅主要來自網上購物騙案、求職騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案等。

數字不會說謊，香港儼然淪為臭名遠播的詐騙之都。執法部門雖然強調有加強與業界合作，例如去年銀行職員協助阻止了232宗騙案發生，當局的防騙熱線亦錄得800多宗舉報，惟別說不是所有舉報均能破案，就算當作全部破案成功，兩項數字相加也僅佔總體騙案的冰山一角。執法部門破案能力低下，有目共睹。

無可否認，科技推陳出新，詐騙集團愈來愈無孔不入，技巧愈來愈成熟，藏身也愈來愈隱秘，增加破案難度。與此同時，香港又因為是世界有數的自由港、全球最自由經濟體，除非涉及國家安全，否則對互聯網沒有特別管制，別說資金出入暢通無阻，透過網絡行騙更是如入無人之境。由此可見，執法部門必須與時並進，否則一味依靠受害人舉報，太過被動，亦落後於形勢。必須強調，大部分騙案都涉及海外以至內地不法集團，加強情報收集和跨境合作同樣刻不容緩。

當然，市民亦必須提高警惕。所謂萬騙不離其宗，只要謹記便宜莫貪，再三求證，便不會輕易上當。至於網上情緣騙案，每宗涉款龐大，許多受害人連騙徒真面目都沒有見過，便輕易將巨款拱手奉上，有些更不惜借貸，以致被騙之餘還債務纏身。要是受害人不肯覺醒，一味以為世上有公主與王子的童話，則當局即使再三教育宣傳也是徒然。

說到底，全球經濟受到疫情摧殘，各式罪案應運而生，犯罪集團必然更加猖獗，香港也不可能例外，惟有主動出擊，加強打擊，方是辦法。奈何事與願違，香港除了淪為詐騙之都，暴力案件同樣遍地開花，黑幫尋仇、南亞假難民斬人不絕上演，執法部門卻如老僧入定，高官甚至沾沾自喜形容主要罪案數字是回歸以來最低。這就難怪，香港距離安全城市愈來愈遠、距離罪惡淵藪愈來愈近。